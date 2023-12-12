Honor 90 GT Modeliyle İlgili Yeni Ayrıntılar Ortaya Çıktı

Geçen yıllarda Huawei tarafından Çinli bir konsorsiyuma satılan Honor, bağımsız bir şekilde faaliyetlerine devam ediyor. Honor 90 GT modeliyle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Telefonda OIS destekli 50 Megapiksellik ana kamera, düz bir tasarım, delikli ekran, 100W kablolu şarj desteği ve 24 GB RAM gibi özellikler bulunacak. Cihazın bu ay içinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Geçen yıllarda Huawei tarafından Çinli bir konsorsiyuma satılan Honor, günümüzde faaliyetlerine bağımsız bir şekilde devam ediyor. ABD yaptırımlarına da takılmayan Çinli üreticinin çok yakında piyasaya sürmeye hazırlandığı Honor 90 GT modeliyle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Peki Honor 90 GT neler sunacak? İşte ayrıntılar!

Honor 90 GT modeli neler sunacak?

Sektörde sızıntılarıyla bilinen Digital Chat Station, Honor 90 GT modeliyle ilgili yeni ayrıntıları paylaştı. önüne serdi. Buna göre telefonda OIS destekli 50 Megapiksellik ana kameranın başı çektiği çift kamera kurulumu mevcut olacak. Selfie kamerasının çözünürlüğü ise şimdilik belli değil.

Akıllı telefonun düz bir tasarıma sahip olacağı söyleniyor. Dahası, delikli bir ekranla geleceği ve sektör standartlarına göre ince sayılabilecek çerçevelere sahip olacağı belirtiliyor. Bunun dışında 100W kablolu şarjı destekleyeceği ve 24 GB'a kadar RAM sunacağı ifade ediliyor. Son olarak cihazın bu ay içinde vitrine çıkması bekleniyor.

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Bunun dışında geçtiğimiz yılın sonunda piyasaya sürülen Honor 80 GT'nin teknik özellikleri şöyle;