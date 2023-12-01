Hitman: Blood Money – Reprisal Mobil Pazarda Yayınlandı

İkonik suikast oyunu serisi Hitman, mobil pazardaki yapımlarına bir yenisini ekledi. İlk olarak 2006 yılında çıkış yapan Blood Money artık Play Store ve App Store üzerinden oynanabilir durumda. Feral Interactive tarafından geliştirilen Blood Money – Reprisal, sevilen Hitman oyununu mobil pazara taşıyor. Stüdyo, yeni oyunda gelişmiş görsellere ve dokunmatik ekran için bazı optimizasyon ayarlamalarına sahip olduğunu ifade etti.

İkonik suikast oyunu serisi Hitman, mobil pazardaki yapımlarına bir yenisini ekledi. İlk olarak 2006 yılında çıkış yapan Blood Money artık Play Store ve App Store üzerinden oynanabilir durumda. Peki Hitman: Blood Money – Reprisal isimli yapım neler vadediyor?

Hitman: Blood Money – Reprisal neler sunuyor?

Feral Interactive tarafından geliştirilen Blood Money – Reprisal, sevilen Hitman oyununu mobil pazara taşıyor. Stüdyo, yeni oyunda gelişmiş görsellere ve dokunmatik ekran için bazı optimizasyon ayarlamalarına sahip olduğunu ifade etti.

Reprisal'da oyuncular, ayrıntılı suikastler gerçekleştiren Ajan 47'nin rolünü üstlenecek. Blood Money'nin görevlerini temel alan yapım, mobil cihazlar için yeniden tasarlandı. Öte yandan saldırıları planlamaya yardımcı olması için yeni bir İçgüdü Modu ve gizlilik odaklı uyarı sistemi geliştirildi.

Netflix'in yüksek puan alan gerilim filminin ilk fragmanı yayınlandı!

Feral Interactive ayrıca konsol benzeri bir deneyim için gamepad veya fare/klavye desteği sunduğunu da söylüyor. Bu sayede oyuncular, açık dünyayı kullanarak hedefleri ortadan kaldırmanın farklı yollarını deneyebilecek. Görsellerin de ilk oyuna göre yükseltildiğini hatırlatmak gerekiyor.

Hitman: Blood Money'nin mobil versiyonu, iOS ve Android'de 279 TL'den satışa sunulmuş durumda. App Store veya Google Play'den indirebilir ve gizlilik türünün ikonik yapımını deneyimleyebilirsiniz.

Oyunun açıklamasında ise, "Karanlık komplonun ölümcül mimarlarını ortadan kaldırmak için cesur bir göreve atılın. Dikkat çekmeden işinizi halletmek için elinizdeki her aracı kullanın. Sızın, infaz edin ve fark edilmeden kaçıp kurtulun" ifadelerine yer veriliyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!