Hisense Sonik Ekran 8K Lazer TV CES 2024'te Tanıtıldı

CES 2024 tüm hızıyla devam ediyor. Bu seneye ise yeni nesil ekran teknolojileri damga vuruyor. Teknoloji fuarının ilk gününde şeffaf Micro LED ekran damga vurdu. Şimdi de Sonik Ekran 8K Lazer TV karşımıza çıktı. Çinli Hisense'in tanıttığı TriChroma Lazer TV, bildiğimiz TV teknolojisini değiştirecek özelliklere sahip.

Hisense, Sonik Ekran 8K Lazer TV modelini tanıttı! İşte özellikleri

Aslında Hisense her sene CES fuarında yeni TV teknolojileri ile damga vuruyor. İlk Lazer TV modelini 2020 yılında CES'te tanıtan marka, şimdi de Sonik ekran teknolojilisi ile karşımızda. Hisense TriChroma Lazer TV adını alan modelde ekran 3,4 metrekarelik bir alana yerleştirilen 100 binden fazla ses ünitesine sahip.

Evet gerçekten de bu modelde ses ekranın kendisinden geliyor. Dolby tarafından desteklenen bu sonik ya da hoparlörlü ekran diyebileceğimiz teknoloji, Lazer TV teknolojisi ile karşımıza çıkıyor.

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Hisense'in tanıttığı model bu anlamda dünyada ilk defa karşımıza çıkıyor. Model, Trichrome teknolojisi sayesinde insan gözünün algıladığı renklerin yüzde 90'ına ulaşabiliyor. Bu sayede TV göz yormamasıyla da öne çıkıyor.

Hisense ve tanıttığı diğer Lazer TV modelleri

Hisense CES 2024'te dünyanın en ince 4K Lazer TV modelini de tanıttı. Bu model sadece 1,57 cm inceliğinde. Bu incecik TV'nin ağırlığı ise 7,5 kg. Hisense yuvarlanabilir Lazer TV modeliyle de beğeni topladı. Modelin en ilginç özelliği ise kullanılmadığında ekranın yuvarlanıp kapanması. Böylece TV ekranı kullanılmadığında yer kaplamıyor.

Lazer TV modelleri OLED ve QLED ekranlara göre göz yormuyor olsa da görüntü kalitesi açısından geride kalıyordu. İşte Hisense dünyanın ilk Ultra Siyah Ekran Lazer TV'sini de CES 2024'te tanıttı. Bu model ise ışık kullanım verimliliğini yüzde elli attıran bir yapıya sahip. Bunu ise ekranda yer alan mikro nano parlama önleyici film teknolojisine borçlu. CES 2024'te dikkat çeken diğer bir model ise Dinamik Işık İdareli Lazer TV. Bu model de ise Hisense Barco Bright teknolojisi yer alıyor. Bu teknoloji Lazer TV'nin ışık koşullarından etkilenmeden daha parlak ve kontrast bir görüntü sağlıyor.

Her ne kadar Lazer TV, Hisense ile başka bir noktaya taşınmış olsa da uzun yıllardır hayatımızda. Doksanlı yıllarda başlayan projeksiyon TV teknolojisi Lazer TV'nin ilk denemeleriydi. Bugün ise ortam ışığından etkilenmeyen ve bu TV teknolojisi çok daha etkileyici özelliklere sahip. Lazer TV teknolojisinde görüntü kaynağı ekranın kendisi değil, özel bir lazer projeksiyon. Ancak yine karşımızda görüntünün yansıtıldığı bir ekran yer alıyor.