Hırsızlar AirTag'i Kullanarak Araba Çalıyor

Apple'ın takip cihazı AirTag, hırsızlar tarafından kendi yararlarına kullanılıyor. Bir kadının AirTag yardımıyla çalınan arabasını bulma girişimi başarısız oldu. Hırsızlar, AirTag'i başka bir araca yerleştirerek yakalanmaktan kurtuldu. AirTag takibi yaparken dikkatli olmak gerekiyor.

Apple'ın takip cihazı AirTag, şimdiye kadar birçok kayıp ve çalıntı eşyanın bulunmasında önemli bir rol oynadı. Eşyalarının ve araçlarının içerisine yerleştirdikleri AirTag ile takip yapabilen kullanıcılar böylelikle çeşitli hırsızlık olaylarının de önüne geçmeyi planlıyor. Ancak hırsızlar bu sefer AirTag cihazını kendi yararlarına kullanmayı başardılar.

Hırsızlar AirTag'i kendi yararlarına kullandılar

Avustralya'da arabasını çaldıran bir kadının AirTag yardımı ile aracını bulma girişimi maalesef suya düştü. Çaldıkları arabada AirTag olduğunu tespit eden hırsızlar, takip cihazını başka bir araca yerleştirerek hem yakalanmaktan kurtuldu hem de oldukça fazla zaman kazandı.

Becca Hislop isimli kadın ve erkek arkadaşı, Pazar sabahı Vancouver'a yaptıkları bir gezide arabasının çalındığını keşfetti. Hislop ise daha önce arabasına bir AirTag yerleştirdiği için rahattı ancak planı maalesef istediği gibi gitmedi.

AirTag sapıkları için kötü haber!

AirTag'i izleyerek aracını izlediğini düşünen Hislop, araç hareketsiz kaldıktan sonra ise taip cihazının belirttiği konuma gitti. Gittiğinde ise aci gerçek ile karşılaştı. Çünkü hırsızlar AirTag'i tespit etmiş ve tkip cihazını bir kiralık araba şirketinin aracına yerleştirmişti. Becca Hislop, şimdilerde polisten gelecek iyi haberi bekliyor.

AirTag, çoğu zaman çalınan cihazların takibi için oldukça kullanışlı olsa da, eşyalarınızı kendiniz takip etmemenizi öneriyoruz. Bunun yerine polislere haber vermek sizin için çok daha iyi olacaktır. Geçmişte maalesef bunun kötü örnekleri ile karşılaştık.

Temmuz ayında, aracını AirTag kullanarak kurtarmaya çalışan kişi maalesef hırsızlar tarafından öldürüldü. Nisan ayında ise bir kamyonun sahipleri polisi beklemek yerine araçlarının peşine düşerek çatışmaya girmiş ve hırsız olduğu iddia edilen kişi araçta hayatını kaybetmişti.

Bu ve bu gibi durumlar yüzünden AirTag takibi yaparken oldukça dikkatli olmak gerekiyor. Peki siz Apple'ın takip cihazı ve çalıntı eşyalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.