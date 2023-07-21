Hindistan ve Japonya Yarı İletken Geliştirme Konusunda İşbirliği Anlaşması İmzaladı

Hindistan Federal Elektronik ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Ashwini Vaishnaw, Hindistan ve Japonya'nın yarı iletken geliştirme konusunda işbirliği anlaşması imzaladığını açıkladı. İki ülke arasında yapılan görüşmeler sonucunda anlaşma kararı alındı.

YENİ DELHI, 21 Temmuz (Xinhua) -- Hindistan Federal Elektronik ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Ashwini Vaishnaw, Hindistan ve Japonya'nın yarı iletken geliştirme konusunda işbirliği anlaşması imzaladığını açıkladı.

Bakan Perşembe günü yaptığı açıklamada, Hindistan tarafı ile Japonya'nın sektör, hükümet ve akademi çevreleri arasında birçok kez görüşmeler yapıldığını söyledi.

Vaishnaw, "Bugün Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Yasutoshi Nishimura ile Elektronik ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığımız arasında iki hükümet adına işbirliği anlaşmasının imzalanması kararına vardık" dedi.

Bakan, "Bunu, sanayiden sanayiye, aynı zamanda devletten devlete işbirliğimiz yoluyla ileriye taşıyacağız" diye konuştu.