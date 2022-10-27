Hindistan Uzaya 36 İnternet Uydusu Fırlattı Hindistan Uzaya 36 İnternet Uydusu Fırlattı Teknoloji Haberleri Hindistan, Londra merkezli uydu şirketi OneWeb'e ait 36 internet uydusunu başarılı şekilde uzaya fırlattı. Hindistan, Londra merkezli uydu şirketi OneWeb'e ait 36 internet uydusunu başarılı şekilde uzaya fırlattı. Hindistan'ın Andra Pradeş eyaletinde bulunan Satish Dhawan Uzay Üssü'nden, Londra merkezli uydu şirketi OneWeb'e ait 36 internet uydusu uzaya fırlatıldı. Hindistan Uzay Araştırma Organizasyonu Başkanı Sreedhara Panicker Somanath tarafından yapılan açıklamada, "Bugünkü olay ülke ve Hindistan Uzay Programı için çok tarihi" ifadeleri kullanıldı. Yerel saatle 00.07'de gerçekleşen fırlatma ile birlikte OneWeb'in yörüngede bulunan uydu sayısı 462'ye yükseldi. SAVAŞTAN SONRA İLK Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgali öncesinde Moskova ile ortaklık yapan OneWeb, savaş nedeniyle Mart'ta Rusya Federal Uzay Ajansı'ndan (Roscosmos) ayrılmasının ardından ilk kez yeniden uydu fırlattı. "HABERLEŞME UYDU SAYISI 6'YA ÇIKACAK, 3 KITAYI KAPSAYACAK" MARS'IN UYDUSUNUN EN NET FOTOSU Kaynak: Space Mag Türkiye / Teknoloji Araştırma Londra India Teknoloji Haberler

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