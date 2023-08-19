Hindistan, Teknoloji Şirketlerini Zor Durumda Bırakan Yeni İthalat Kuralı

Hindistan geçtiğimiz günlerde sürpriz bir şekilde dizüstü bilgisayarlar, tabletler ve mini bilgisayarların ülkeye girişi için lisans zorunluluğu getirdi. Birçok teknoloji şirketini zor durumda bırakan bu kararın ardından dev markalar ise bu durumu protesto etmeye hazırlanıyor.

Hindistan geçtiğimiz günlerde sürpriz bir şekilde dizüstü bilgisayarlar, tabletler ve mini bilgisayarların ülkeye girişi için lisans zorunluluğu getirdi. Birçok teknoloji şirketini zor durumda bırakan bu kararın ardından dev markalar ise bu durumu protesto etmeye hazırlanıyor.

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Bilindiği gibi, Hindistan geçtiğimiz günlerde yerel üretimi artırmak amacıyla dizüstü bilgisayarlardan tabletlere kadar birçok elektrikli cihazı kapsayan yeni bir lisans şartı getirdi. 1 Kasım'dan itibaren yürürlüğe girecek olan yeni karar ise yabancı şirketler tarafından pek da hoş karşılanmamış durumda.

Birçok şirket, Hindistan yönetimi tarafından alınan bu kararın ülkenin küresel bir üretim merkezi olma hedefine ve tüketicilere zarar vereceğini iddia ediyor. Bu konuda birlikte çalışma kararı alan şirketler bir araya gelerek bir kurul oluşturdu.

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Apple da Hindistan'ın aldığı bu kararı protesto etme amacıyla kurulan ABD'li işletmelerden oluşan koalisyona katılmış durumda. 8 şirketten oluşan koalisyon ABD'li yetkililere bir mektup göndererek, 1 Kasım'dan itibaren teknoloji ithalatı konusunda yeni bir lisans şartı getirecek olan Hindistan'ın bu politikasını yeniden gözden geçirmeye teşvik edilmesini istedi.

Apple, Intel ve diğer teknoloji şirketleri tarafından imzalanan mektupta, uygulanan bu yeni politikanın hem kendilerine hem de Hindistan'a zarar verebileceğini belirtiyor. Şirketler, Hindistan'daki üretimin artmasının ancak karşılıklı güven ortamında mümkün olabileceğinin altını çiziyor.

Bilgi Teknolojisi Endüstrisi Konseyi, Ulusal Üreticiler Birliği ve Yarı İletken Endüstrisi Derneği dahil olmak üzere birçok ABD'li endüstri grubu da bu kararın bilgisayarlar ve elektronik cihazların Hindistan'a sevkıyatını etkileyebileceğini ve serbest akışı engelleyebileceğini belirterek yeni lisans planına itiraz ettiler.

Görünen o ki, Hindistan ve teknoloji şirketleri arasındaki çekişme bir süre daha devam edecek. Peki siz Hindistan'ın aldığı yeni ithalat kuralı hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.