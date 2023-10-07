Hindistan, Sosyal Medya Platformlarından Çocuk İstismarı İçeriklerinin Kaldırılmasını İstiyor

Hindistan, X, Youtube ve Telegram dahil sosyal medya platformlarından çocuklara yönelik cinsel istismar barındıran içerikleri ülkede yaşayanların erişiminden kaldırmaları çağrısında bulundu. Hindistan Elektronik ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı (MeitY) sosyal medya platformlarına, CSAM barındıran içeriklerin Hindistan ağından kaldırılması çağrısı yaparak, Hindistan hukukundaki söz konusu içeriklere ilişkin kanunlar hatırlatıldı.

Hindistan, X, Youtube ve Telegram dahil sosyal medya platformlarından çocuklara yönelik cinsel istismar barındıran içerikleri ülkede yaşayanların erişiminden kaldırmaları çağrısında bulundu.

Hindustan Times gazetesinin haberine göre, Hindistan Elektronik ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı (MeitY) sosyal medya platformlarındaki İnternette Çocukların Cinsel İstismarı Nitelikli Materyallere (CSAM) ilişkin bildiri yayımladı.

Bildiride, X, Youtube ve Telegram dahil sosyal medya platformlarına, CSAM barındıran içeriklerin Hindistan ağından kaldırılması çağrısı yapılarak, Hindistan hukukundaki söz konusu içeriklere ilişkin kanunlar hatırlatıldı.

Bu kapsamda proaktif tedbirlerin alınması gerektiği vurgulanan bildiride, CSAM'nin "derhal ve kalıcı" olarak Hindistan'da erişime kapatılmasının önemi vurgulandı.

Bildiride, bu gerekliliklere uyulmamasının kuralların ihlali olarak kabul edileceği ifade edildi.

Elektronik ve Bilgi Teknolojilerinden Sorumlu Devlet Bakanı Rajeev Chandrasekhar, yaptığı açıklamada, "Hindistan ağında suç teşkil eden ve zararlı içeriğe sıfır tolerans gösterilecektir." ifadesine yer verdi.

Chandrasekhar, Hindistan kanunları kapsamında, sosyal medya platformlarının CSAM gibi içerikleri barındıramayacaklarını söyledi.