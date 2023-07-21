Hindistan'ın Nükleer Enerji Kapasitesi 2031'e Kadar Artacak

Hindistan hükümeti, ülkenin nükleer enerji kapasitesinin 2031 yılına kadar 7.480 megavattan 22.480 megavata çıkacağını açıkladı. Yapım aşamasında olan projelerin tamamlanmasıyla mevcut nükleer enerji kapasitesi artacak.

YENİ DELHİ, 21 Temmuz (Xinhua) -- Hindistan hükümeti, ülkenin nükleer enerji kapasitesinin 2031 yılına kadar 7.480 megavattan 22.480 megavata çıkacağını açıkladı.

Hindistan Bilim ve Teknolojiden Sorumlu Devlet Bakanı Jitendra Singh, Perşembe günü yaptığı açıklamada, yapım aşamasında olan projelerin kademeli olarak tamamlanması ve onaylanmasıyla mevcut nükleer enerji kapasitesinin artacağını söyledi.

Aynı zamanda atom enerjisi departmanından sorumlu bakan olan Singh, hükümetin gelecekte nükleer reaktörlerin kurulacağı yeni tesisler için de prensipte onay verdiğini belirtti.

Nükleer enerji reaktörlerinin 2022-23 döneminde 46.982 milyon birim elektrik ürettiğine işaret eden Singh, bunun aynı dönemde Hindistan'ın toplam elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 2,8'ini oluşturduğunu ifade etti.