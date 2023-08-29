Hindistan'ın Chandrayaan-3 Uzay Keşif Aracı Ay'da Elementleri Tespit Etti

Hindistan'ın Chandrayaan-3 uzay keşif aracı, Ay'ın güney kutbunda muhtelif elementleri tespit etti ve kükürt varlığını doğruladı. Ayrıca araştırma aracı Ay'ın atmosferini ve sismik aktivitelerini inceleyecek.