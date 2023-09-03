Hindistan'ın Ay Misyonu-3'ün Keşif Aracı Uyku Moduna Geçirildi

Hindistan'ın Ay Misyonu-3'ün keşif aracı, görevlerini tamamlayarak uyku moduna alındı. Aracın son 11 günde Ay yüzeyinde 100 metre mesafe kat ettiği belirtildi.

YENİ DELHİ, 3 Eylül (Xinhua) -- Hindistan'ın Ay Misyonu-3'ün (Chandrayaan-3) keşif aracı, kendisine verilen görevleri tamamladı ve Hindistan Uzay Araştırmaları Merkezi (ISRO) tarafından uyku moduna geçirildi.

Uzay aracı 14 Temmuz'da fırlatılmış ve "Vikram" iniş aracı 23 Ağustos'ta Ay yüzeyine güvenli şekilde inmişti.

ISRO'nun Cumartesi gecesi yaptığı açıklamaya göre, keşif aracı son 11 gün içinde Ay yüzeyinde toplam 100 metre mesafe kat etti.

ISRO, önceden Twitter diye adlandırılan X platformunda paylaştığı mesajında, "Keşif aracı görevlerini tamamladı. Şimdi güvenli şekilde park edilerek uyku moduna alındı. APXS ve LIBS yükleri kapatıldı. Bu yüklerden elde edilen veriler iniş aracı aracılığıyla Dünya'ya iletildi" ifadesi yer aldı.

Mesajda, "Şu anda batarya tamamen şarj edilmiş durumda. Güneş paneli, 22 Eylül 2023'te gerçekleşecek bir sonraki gün doğumunda ışığı alacak şekilde ayarlandı" denildi.