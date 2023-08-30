Hindistan'ın Ay Keşif Aracı, Ay Yüzeyinde Oksijen ve Minerallerin Varlığını Tespit Etti

YENİ DELHİ, 30 Ağustos (Xinhua) -- Hindistan'ın Chandrayaan-3 misyonunun keşif aracı, Ay yüzeyinde oksijen ve çeşitli minerallerin varlığına yönelik işaretler tespit etti.

Ay keşif aracı, Ay'ın güney kutbuna 23 Ağustos'ta iniş yapmıştı.

Hindistan Uzay Araştırma Kurumu'nun (ISRO), Salı günü yaptığı açıklamaya göre, Ay yüzeyinde demir, titanyum, manganez, silikon, krom, kalsiyum, alüminyum ve sülfür gibi minerallerin bulunduğu tespit edildi. Bunlar, Pragyan keşif aracı tarafından kullanılan Lazer ile İndüklenmiş Plazma Spektroskopisi (LIBS) yöntemi aracılığıyla tespit edildi.

ISRO, önceden Twitter olarak bilinen X platformu üzerinden yaptığı açıklamada, "Yerinde bilimsel deneyler devam ediyor. Keşif aracı üzerinde bulunan Lazer ile İndüklenmiş Plazma Spektroskopisi (LIBS), ilk kez gerçekleştirilen yerinde ölçümler yoluyla güney kutbu yakınlarında Ay yüzeyinde sülfürün (S) bulunduğunu açık biçimde ortaya koydu. Beklendiği üzere Al, Ca, Fe, Cr, Ti, Mn, Si ve O da tespit edildi. Hidrojen (H) arayışı ise devam ediyor" ifadelerini kullandı.

ISRO tarafından yapılan açıklamada, LIBS cihazının ülkenin güneyindeki Bengaluru kentindeki Elektro-Optik Sistemler Laboratuvarı/ISRO tarafından geliştirildiği de bildirildi.