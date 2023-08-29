Hindistan'ın Ay'ın güney kutbundaki sıcaklık verileri paylaşıldı

Hindistan'ın Ay'ın güney kutbuna gönderdiği Chandrayaan-3'ün iniş aracı olan Vikram, Ay'ın sıcaklık profilini ölçtü. İlk verilere göre, Ay'ın güney kutbundaki sıcaklık eksi 10 santigrat dereceye düştü. Bu bilgiler, Ay yüzeyinin termal davranışını anlamak için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Hindistan'ın Ay'ın güney kutbuna gönderdiği Chandrayaan-3'ün iniş aracı, ilk verilerini yayınladı. Ay'ın bu zorlu bölgesine iniş yapan Hindistan Uzay Araştırma Örgütü (ISRO), geçtiğimiz günlerde Ay'ın güney kutbu'nun sıcaklık profilini paylaştı. İşte detaylar!

Ay'ın güney kutbundaki sıcaklık eksi 10 santigrat dereceye düştü!

Hindistan, Chandrayaan-3'ün iniş aracı Vikram ile Ay'ın güney kutbu'na başarılı bir iniş yaptı. Bununla birlikte Hindistan Uzay Araştırma Örgütü (ISRO) tarafından da ilk bilgiler geldi. Vikram üzerinde Ay'ın ısı iletkenliği ve sıcaklığının ölçümünü yapan "ChaSTE" adlı bir sistem yer alıyordu.

Chandrayaan-3 Mission update: Here are the first observations from the ChaSTE payload onboard Vikram Lander. ChaSTE (Chandra's Surface Thermophysical Experiment) measures the temperature profile of the lunar topsoil around the pole, to understand the thermal behaviour of the… pic.twitter.com/WU4nDlgCfN — LVM3-M4/CHANDRAYAAN-3 MISSION (@chandrayaan_3) August 27, 2023

ISRO, bu sistem sayesinde elde ettikleri bilgileri paylaştı. Paylaşımda Ay yüzeyinin 8 santimetre derinliğinde kaydedilen sıcaklığın eksi 10 santigrat dereceye düştüğü belirtildi. Bunun yanı sıra yüzeye yaklaştıkça da sıcaklı artışının gözlemlenebileceği ifadeleri yer aldı.

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Yüzeyin üzerindeki sıcaklığın ise 50-60 santigrat derecede seyrettiği kaydedildi. Bu verilere ilişkin olarak ISRO, Ay'ın güney kutbu için böyle bir profilin ilk kez çıkarıldığını belirtti. Paylaşılan bu bilgiler ışığında ise bilim insanlarının "Ay yüzeyinin termal davranışını anlamalarını" sağlayacağı söylendi.

Chandrayaan-3 uzay aracının başarılı bir şekilde iniş yapmasıyla Hindistan; ABD, Rusya ve Çin'den sonra Ay'a iniş yapan dördüncü ülke oldu. Ay'ın güney kutbu yakınlarına iniş yapmayı başaran ise ilk ülke oldu. Chandrayaan-3 görevinin en önemli amaçlarından biri Ay yüzeyinde dolaşabileceğini göstermekti.

Bir diğer amaç ise bilimsel gözlemleri yapmaktı. Söz konusu bu amaç hala devam ediyor. Bilimsel gözlem konusunda iniş aracı ve keşif aracı yeterli donanımlara sahip. Bu süreç sonucunda Ay atmosferi, toprak yapısı ve mineraller hakkında elde ettikleri bilgileri geri gönderecekler. Gözlemler sonucunda ise Ay'ın keşfedilmemiş güney kutbu hakkında pek çok bilgiye sahip olmak mümkün olacak.

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