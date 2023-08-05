Hindistan'ın Ay'ın güney kutbuna keşif aracı göndermesi başarılı oldu

Hindistan'ın Ay'ın güney kutup bölgesinde inceleme yapması için gönderdiği Chandrayaan-3 keşif aracı, yörüngeye başarılı şekilde yerleşti. Uzay aracı, Ay'ın yüzeyini inceleyecek ve 14 gün boyunca görev yapacak. Chandrayaan-3'ün başarılı olması halinde Hindistan, Ay'a yumuşak iniş gerçekleştiren dördüncü ülke olacak.

Hindistan'ın Ay'ın güney kutup bölgesinde inceleme yapması için 14 Temmuz'da uzaya gönderdiği Chandrayaan-3 keşif aracının yörüngeye başarılı şekilde yerleştiği bildirildi.

ANI News'in haberine göre, Hindistan Uzay Araştırmaları Merkezi, eski adı Twitter olan X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, uzay aracının herhangi bir sorunla karşılaşmadan Ay'ın yörüngesine yerleştiğini belirtti.

Chandrayaan-3, Ay'ın güney kutbuna inişinin ardından 14 gün (1 Ay günü) görev yapacak.

Uydu, iniş platformu ve gezginci araç modüllerinden oluşan yaklaşık 3,9 ton ağırlığındaki Chandrayaan-3 uzay aracı, Ay'ın yüzeyini inceleyecek.

2008 ve 2019 yıllarında farklı görevler için uzaya fırlatılan Chandrayaan'ın 1. ve 2. denemeleri, Ay'ın yüzeyine iniş yapamamıştı.

Hindistan, üçüncü ay keşif misyonunu yürütecek olan Chandrayaan-3'ün başarılı olması halinde ABD, eski Sovyetler Birliği ve Çin'den sonra Ay'a yumuşak iniş gerçekleştiren dördüncü ülke olacak.