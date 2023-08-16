Hindistan'ın Ay Görevi-3, yörüngeye girdi

Hindistan Uzay Araştırma Kurumu (ISRO), Chandrayaan-3'ün (Ay Görevi-3) Ay manevralarını tamamladığını ve planlara uygun olarak 153 x 163 kilometrelik yörüngeye girdiğini teyit etti. Bilim ve Teknoloji Bakanı Jitendra Singh, Ay'da suyun varlığına dair daha fazla kanıt elde edilebileceğini ve Ay yüzeyinde insanlar için yaşam alanları kurmanın önünün açılabileceğini umut etti.

YENİ DELHİ, 16 Ağustos (Xinhua) -- Hindistan Uzay Araştırma Kurumu (ISRO), Chandrayaan-3'ün (Ay Görevi-3) Ay manevralarını tamamladığını ve planlara uygun olarak 153 x 163 kilometrelik yörüngeye girdiğini teyit etti.

Kurum Çarşamba günü yaptığı açıklamada, bir sonraki adımın ise İtiş Modülü ve İniş Modülü'nün Perşembe günü gerçekleşmesi planlanan ayrılma işlemlerine hazırlanması olduğunu belirtti.

Bilim ve Teknoloji Bakanı Jitendra Singh, Chandrayaan-3 görevi sayesinde Ay'da suyun varlığına dair daha fazla kanıt elde edilebileceğini ve Ay yüzeyinde insanlar için yaşam alanları kurmanın önünün açılabileceğini umudunu söyledi.