Hindistan, Güneş görevine hazırlanıyor

Hindistan, Ay'ın güney kutbuna başarılı bir iniş gerçekleştirdikten sonra şimdi de Güneş görevine odaklanıyor. Aditya-L1 misyonu ile Hindistan, güneş aktivitelerini gözlemleyerek uzay havasını ve Dünya'yı nasıl etkilediğini anlamayı hedefliyor.

Hindistan, bu hafta içinde Chandrayaan 3 görevini tamamlayarak Ay'ın güney kutbuna başarılı bir iniş gerçekleştirdi. Tüm dünyanın ilgisini çeken bu gelişmenin ardından Hindistan, Ay'ın güney kutbuna ilişkin verileri paylaştı. Şimdi de diğer bir misyona odaklanmış durumdalar. Hindistan, Ay'ın ardından ilk Güneş görevini yapmaya hazırlanıyor. İşte detaylar…

Hindistan'ın güneş görevi nasıl olacak?

Aditya-L1 misyonu, Satish Dhawan Uzay Merkezi'nden bir Polar Uydu Fırlatma Aracı ile 2 Eylül'de yerel saatle 02: 20'de fırlatılacak. Hindistan'ın Güneş'i incelemeye yönelik ilk misyonu olan Aditya (Hindu güneş tanrısını ifade ediyor), uzay havasını ve bunun Dünya'yı nasıl etkilediğini daha iyi anlamak için güneş aktivitelerini gözlemleyecek.

Hindistan Uzay Araştırma Örgütü (ISRO), uzay aracını yaklaşık 1 milyon mil (1,5 milyon kilometre) uzakta bulunan, yerçekimsel olarak kararlı bir nokta olan Dünya-Güneş Lagrange Noktası 1'e yerleştirecek.

ISRO'ya göre "L1 noktası etrafındaki hale yörüngesine yerleştirilen bir uydu, Güneş'i herhangi bir örtülme/tutulma olmadan sürekli olarak görüntüleme avantajına sahiptir." Aditya-L1, gemide yedi bilimsel ekipman taşıyor; bunlardan dördü doğrudan Güneş'i hedef alacak. Geri kalan üçü ise gezegenler arası ortamdaki (veya uzaydaki) güneş dinamiğinin etkilerini incelemek amacıyla Lagrange Noktası 1'deki parçacıkları ölçmek için kullanılacak.

Komplo teorisyenleri suskun: Hindistan, Ay'a iniş videosunu paylaştı

ISRO, Ay'a ilk görevini inişinden bu yana dünyanın gözüne girmiş bulunmakta. Hindistan'ın ay yüzeyine ikinci iniş girişimi olan Chandrayaan-3, 23 Ağustos'ta yumuşak iniş gerçekleştirdi. Misyon, Hindistan'ı Ay'a iniş gibi zorlu bir başarıya ulaşan ülkelerin kısa listesine ekledi. Bu listede Sovyetler Birliği, ABD ve Çin bulunuyor. Ayrıca Ay'ın güney kutbuna inen ilk iniş aracı oldu.

Hindistan, büyüyen uzay programıyla ilerleme kaydediyor ve son zamanlarda Ay'da bir yaşam alanı kurmayı amaçlayan ve devam eden ay programı için daha fazla işbirliği sağlamayı hedefleyen Artemis Anlaşması'nı imzaladı. ISRO'nun ayrıca Mars ve Venüs'e bir görev başlatmak için ön planları olduğu da konuşuluyor.