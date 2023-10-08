Hindistan, Gaganyaan uzay görevi için insansız uçuş testlerine başlıyor

Hindistan Uzay Araştırma Ajansı (ISRO), Gaganyaan uzay görevi için insansız uçuş testlerine yakında başlayacağını duyurdu. Mürettebat Kapsülü'nün farklı gelişim aşamalarında olduğunu belirten ISRO, uçuş verilerini toplamak için kapsülün kapsamlı şekilde donatıldığını açıkladı.

YENİ DELHİ, 8 Ekim (Xinhua) -- Hindistan Uzay Araştırma Ajansı (ISRO) Cumartesi günü yaptığı açıklamada, mürettebatlı uzay görevi "Gaganyaan" için insansız uçuş testlerine yakında başlanacağını belirtti.

Kurum, sosyal medya platformu X'te paylaştığı mesajında, "ISRO, Gaganyaan görevi için insansız uçuş testlerine başlayacak. Mürettebat Kaçış Sisteminin performansını gösteren Uçuş Test Aracı İptal Görevi-1 (TV-D1) için hazırlıklar devam ediyor" diye belirtti.

ISRO yaptığı açıklamada, astronotların dünyadaki atmosfer basıncına benzer koşullarda tutulduğu Mürettebat Kapsülü'nün (CM) farklı gelişim aşamalarında olduğunu belirtti.

Kurum, bu görevde kullanılacak mürettebat kapsülünün, çeşitli sistemlerin performansının değerlendirilmesi için uçuş verilerini toplamak üzere kapsamlı şekilde donatıldığını belirtti. Kapsül, Bengal Körfezi'ne indikten sonra Hindistan Donanması'ndan özel bir gemi ve dalış ekibi yardımıyla kurtarılacak.