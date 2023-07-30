Hindistan, DS-SAR uydusunu başarıyla fırlattı

Hindistan Uzay Araştırma Örgütü (ISRO), DS-SAR uydusunu diğer altı uydu ile birlikte fırlattı. Uydu, Hindistan, Singapur ve ST Engineering ortaklığında geliştirildi ve ticari müşterilere hizmet sağlayacak.

YENİ DELHİ, 30 Temmuz (Xinhua) -- Hindistan Uzay Araştırma Örgütü (ISRO) Pazar günü DS-SAR uydusunu taşıyan PSLV-C56 roketini diğer altı uydu ile birlikte Hindistan'ın güneyindeki bir fırlatma sahasından başarıyla fırlattı.

Uzay ajansından yapılan açıklamada, DS-SAR uydusunun Hindistan'ın güneyindeki Andhra Pradeş eyaletinin Sriharikota kentinde bulunan Satish Dhawan Uzay Merkezi (SDSC)-SHAR'ın ilk fırlatma rampasından fırlatıldığı belirtildi.

DS-SAR uydusunun Hindistan, Singapur ve çok uluslu bir havacılık şirketi olan ST Engineering ortaklığında geliştirildiği belirtildi.

Singapur devlet kurumlarının uydu görüntü gereksinimlerini desteklemek için kullanılacak olan uydu aynı zamanda ST Engineering şirketinin ticari müşterilerine çok modlu görüntü ve jeo-uzamsal hizmetler sağlayacak.