Hindistan, Chandrayaan-3 Uzay Keşif Aracını Ay'ın Güney Kutbuna Gönderdi

Hindistan, Chandrayaan-3 uzay keşif aracını Ay'ın karanlık bölgesinde kalan güney kutup bölgesine ulaşması için uzaya gönderdi. Uzay aracının Ay'a ulaşması ve görev yapması bekleniyor.

Hindistan, Chandrayaan-3 uzay keşif aracını Ay'ın karanlık bölgesinde kalan güney kutup bölgesine ulaşması için uzaya gönderdi.

ANI News'in haberine göre, Hindistan Uzay Araştırmaları Merkezi (ISRO), Andra Pradesh eyaletindeki Satish Dhawan Uzay Merkezi'nden "LVM3-M4" roketiyle fırlatılan uzay aracının, Ay'ın güney kutbuna inişinin ardından 14 gün (1 Ay günü) görev yapacağını açıkladı

Dünya'dan Ay'a yolculuğunun yaklaşık 1 ay süreceği tahmin edilen uzay aracının 23 Ağustos'ta hedefine varması bekleniyor.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Chandrayaan-3'ün fırlatışı hakkında sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkenin uzay tarihinde yeni bir dönemin başladığını ifade ederek, "Bu önemli başarı, bilim insanlarımızın adanmışlığının kanıtıdır." paylaşımında bulundu.

Hindistan, üçüncü ay keşif misyonunu yürütecek olan Chandrayaan-3'ün başarılı olması halinde, ABD, eski Sovyetler Birliği ve Çin'den sonra Ay'a yumuşak iniş gerçekleştiren dördüncü ülke olacak.

Yörünge yükseltme manevralarından sonra "Ay Transfer Yörüngesi"ni takip edecek aracın, 300 bin kilometrenin üzerinde mesafe kat ederek Ay'a ulaşması planlanıyor.

Uydu, iniş platformu ve gezginci araç modüllerinden oluşan yaklaşık 3,9 ton ağırlığındaki uzay aracının, Ay'ın yüzeyini incelemesi bekleniyor.

Daha önce 2008 ve 2019 yıllarında farklı görevler için uzaya fırlatılan Chandrayaan'ın 1. ve 2. denemeleri, Ay'ın yüzeyine iniş yapamamıştı.