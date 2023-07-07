Hindistan, Chandrayaan-3'ü 14 Temmuz'da fırlatmayı planlıyor
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Hindistan Uzay Araştırma Kurumu (ISRO), ülkenin üçüncü Ay görevi Chandrayaan-3'ü 14 Temmuz'da fırlatmayı planladığını duyurdu. Chandrayaan-3, uydu alt sistemlerinin uzay ortamındaki işlevselliğini ve uyumluluğunu test etmek için önemli bir aşamayı başarıyla geçmişti.
YENİ DELHİ, 7 Temmuz (Xinhua) -- Hindistan Uzay Araştırma Kurumu (ISRO), ülkenin üçüncü Ay görevi Chandrayaan-3'ü 14 Temmuz'da fırlatmayı planladığını duyurdu.
ISRO Perşembe günü sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Chandrayaan-3'ün fırlatılmasına ilişkin duyuru: LVM3-M4/Chandrayaan-3 Misyonu'nun fırlatılması, 14 Temmuz 2023 günü (yerel saatle) 14.35'te Sriharikota adasındaki Satish Dhawan Uzay Merkezi'nden (SDSC) yapılacaktır" ifadelerini kullandı.
Bu yılın Şubat ayında Chandrayaan-3, uydu alt sistemlerinin uzay ortamındaki işlevselliğini ve beklenen elektromanyetik seviyelerle uyumluluğunu sağlayan önemli bir testten başarıyla geçmişti.