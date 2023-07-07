Hindistan, Chandrayaan-3'ü 14 Temmuz'da fırlatmayı planlıyor

Hindistan Uzay Araştırma Kurumu (ISRO), ülkenin üçüncü Ay görevi Chandrayaan-3'ü 14 Temmuz'da fırlatmayı planladığını duyurdu. Chandrayaan-3, uydu alt sistemlerinin uzay ortamındaki işlevselliğini ve uyumluluğunu test etmek için önemli bir aşamayı başarıyla geçmişti.