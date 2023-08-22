Rusya'nın Luna 25 iniş aracının başarısız bir motor yanığının ardından çarşamba günü Hindistan, Chandrayaan 3 ile Ay'a inecek. Her şey planlandığı gibi giderse, Vikram adındaki Chandrayaan 3 iniş aracı çarşamba günü Ay yüzeyine inecek. Hindistan'ın 2019'daki Chandrayaan 2 misyonundaki başarısız iniş girişiminin ardından sonuç merakla bekleniyor.

Rusya'nın Luna 25 iniş aracının başarısız bir motor yanığının ardından çarşamba günü Hindistan, Chandrayaan 3 ile Ay'a inecek. Her şey planlandığı gibi giderse, Vikram adındaki Chandrayaan 3 iniş aracı çarşamba günü Ay yüzeyine inecek. Hindistan'ın 2019'daki Chandrayaan 2 misyonundaki başarısız iniş girişiminin ardından sonuç merakla bekleniyor.

Hindistan, çarşamba günü Ay'a inecek

Rusya'nın Luna 24 misyonu, 1976'da robotik bir uzay aracıyla Ay taşlarını Dünya'ya geri getirdi. O zamandan beri İsrail ve Japon ekipleri tarafından yönetilen özel olarak finanse edilen iniş araçları, 2019'da ve bu yılın nisan ayında ay yüzeyine inişlerinde başarısız oldu. Dört yıl önceki Hindistan'ın Chandrayaan 2 misyonu da buna dahil.

Hindistan, Chandrayaan 3 misyonunu yaklaşık 90 milyon dolara geliştirdi ve ardından uzay aracını 14 Temmuz'da fırlattı. Chandrayaan 3, onu Dünya çevresindeki başlangıç yörüngesinden Ay'a doğru itecek bir itme modülüyle fırlatıldı ve 5 Ağustos'ta Ay yörüngesine ulaştı. Ardından uzay aracı Ay yörüngesinde daha sıkı bir döngüye sokuldu ve Chandrayaan 3'ün Vikram iniş aracı geçen hafta itici modülünden ayrıldı.

Hafta sonu boyunca Vikram iniş aracı eliptik bir yörüngeye manevra yaparak ay yüzeyine 25 kilometre kadar yaklaştı. Hindistan Uzay Araştırma Örgütü, iniş aracının "dahili kontrollere tabi tutulacağını ve belirlenen iniş alanında güneşin doğuşunu bekleyeceğini" bildirdi. Motorlu inişin inişten yaklaşık 20 dakika önce başlaması bekleniyor.

Türkiye, Ay'a kendi uzay aracıyla gidecek!

Bir dizi kamera, yüzeyi tehlikelere karşı tarayacak ve kayalar veya kraterlerden kaçınmak için iniş aracının otonom navigasyon sistemine girdi sağlayacak. İniş başarılı olursa, Chandrayaan 3'ün Vikram iniş aracı, Ay'ın güney kutbuna bu kadar yakın bir alanı keşfeden ilk araç olacak. Chandrayaan 3'ün Vikram iniş aracı yüzeye iniş yaptığında Pragyan adlı küçük bir gezici robot konumlandıracak.

Hindistan Uzay Ajansı, güneş enerjisiyle çalışan mobil robotun "Ay yüzeyinde kimyasal analizi gerçekleştireceğini" söyledi. İniş aracı, yaklaşık 14 gün boyunca çalışacak şekilde tasarlandı. Hindistan, başarısız Chandrayaan 2 görevinin ardından bu görevde başarılı olarak öne çıkmak istiyor.

Peki siz bu haber hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.