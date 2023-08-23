Hindistan, uzay alanında büyük bir adıma imza attı. Vikram adındaki Chandrayaan 3 iniş aracı başarıyla Ay yüzeyine iniş yaptı. Geçtiğimiz günlerde başarısızlıkla sonuçlanan Rusya Federal Uzay Ajansı'na ait Luna-25 adlı uzay aracının inmesi gereken bölgeye konuşlandı.

Hindistan, Ay'ın güney kutbuna başarıyla inen ilk ülke oldu

Rusya Federal Uzay Ajansı, Luna-25 adlı uzay aracının 21 Ağustos'ta Ay'ın güney kutbuna iniş yapmasını planladı. Ancak, misyon beklenmedik şekilde sonuçlandı. Roscosmos, Luna-25 adlı uzay aracının belirlenmiş yörüngesinden çıktığını ve Ay'ın yüzeyine düştüğünü açıkladı.

Hemen akabinde Hindistan'ın Chandrayaan 3 adlı uzay aracı, bugün Ay yüzeyine başarıyla indi. Böylece Hindistan, Ay'ın güney kutbuna iniş yapan ilk ülke olma apoletini taktı. 2019'daki Chandrayaan 2 misyonu ise başarısız olmuştu.

Rusya'nın Ay misyonu felaketle sonuçlandı!

Hindistan, Chandrayaan 3 misyonunu yaklaşık 90 milyon dolara geliştirdi ve ardından uzay aracını 14 Temmuz'da fırlattı. Chandrayaan 3, onu Dünya çevresindeki başlangıç yörüngesinden Ay'a doğru itecek bir itme modülüyle fırlatıldı ve 5 Ağustos'ta Ay yörüngesine ulaştı.

Chandrayaan 3'ün Vikram iniş aracı, Pragyan adlı küçük bir gezici robot konumlandıracak. Hindistan Uzay Ajansı, güneş enerjisiyle çalışan mobil robotun "Ay yüzeyinde kimyasal analizi gerçekleştireceğini" söyledi. İniş aracı, yaklaşık 14 gün boyunca çalışacak şekilde tasarlandı.