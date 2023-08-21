Hindistan Ay'a yumuşak iniş yapmak için hazırlanıyor

Hindistan Uzay Ajansı, ülkenin devam eden üçüncü Ay misyonu tarafından Ay'ın yüzeyinden çekilen bazı fotoğrafları paylaştı. Chandrayaan-3 isimli misyonun iniş modülü Vikram tarafından çekilen fotoğraflar, misyonun son aşamasına başladı. Hindistan, Ay'ın güney kutbuna yumuşak iniş yapacak dördüncü ülke olmayı hedefliyor.

Hindistan Uzay Ajansı, ülkenin devam eden üçüncü Ay misyonu tarafından Ay'ın yüzeyinden çekilen bazı fotoğrafları paylaştı.

Fotoğraflar, Chandrayaan-3 isimli misyonun iniş modülü Vikram tarafından çekildi. Modül, misyonun son aşamasına Perşembe günü başladı.

Hindistan Uzay Araştırmaları Örgütü (ISRO), Pazar günü, iniş modülünün başarıyla Ay'a daha yakın bir yörüngeye (25 km x 134 km) indirildiğini ve şimdi Ay'ın doğuşunu beklediğini açıkladı.

Uzay aracını gövdesinde taşıyan Vikram, 23 Ağustos'ta iniş yapması planlanan bir modül olarak hizmet veriyor.

ISRO Pazartesi sabahı yaptığı açıklamada, Çarşamba günü yerel saatle 18.04'te iniş yapması planlanan Chandrayaan-3'ün iniş alanını haritalandırdığını ve "tehlike tespiti ve kaçınma" kamerası ile görüntüler aldığını açıkladı.

ISRO, kameranın gönderdiği siyah-beyaz görüntülerin, "kayaların veya derin hendeklerin olmadığı güvenli bir iniş alanını belirlemede" yardımcı olacağını belirtti.

Fotoğraflar, Rusya'nın Luna-25 ismini verdiği uzay aracının kontrolden çıkarak Ay'a çarpmasından bir gün sonra geldi.

Rusya'nın yaklaşık 50 yıl sonra gerçekleştirdiği ilk Ay misyonu olan bu araç, güney kutbuna iniş yapacak ilk araç olacaktı.

Ancak iniş öncesi yörüngeye girdiğinde karşılaştığı sorunlar nedeniyle başarısız oldu.

Yumuşak iniş gerçekleştiren dördüncü ülke olacak

Ay'ın uzak tarafı, Dünya'ya dönük olmayan ve bazen "Ay'ın karanlık yüzü" olarak da adlandırılan kısmı. Çünkü bu bölgeyle ilgili çok az şey biliniyor. Bilim insanlarına göre buraya iniş yapmak oldukça zor olabilir.

Ancak Ay’ın bu bölgesi bilim insanlarının büyük ilgisiyle karşılaşıyor. Konu hakkında çalışan uzmanlar, burada donmuş su ve değerli elementlerin bulunabileceğini düşünüyor.

Eğer Chandrayaan-3 başarılı olursa, Hindistan, Ay'ın güney kutbuna iniş yapan ilk ülke olacak. Aynı zamanda ABD, Sovyetler Birliği ve Çin'den sonra Ay'a yumuşak iniş gerçekleştiren dördüncü ülke olacak.

Bu misyon, ülkenin 2008'deki ilk Ay misyonundan 15 yıl sonra gerçekleştiriliyor. İlk misyonda, kurak Ay yüzeyinde su moleküllerinin varlığı keşfedilmiş ve Ay'ın gündüzleri bir atmosfere sahip olduğu belirlenmişti.

Chandrayaan-2, Temmuz 2019'da fırlatılmış, ancak kısmen başarılı olmuştu. Uzay aracı, Ay'ı hala dolaşıyor ve inceliyor. İniş modülü ise yumuşak bir iniş yapamadı ve iniş sırasında çakıldı.