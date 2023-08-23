Hindistan, Ay'a Uzay Aracı İndiren 4. Ülke Oldu

Hindistan Uzay Araştırmaları Kurumu (ISRO), Chandrayaan-3 adlı uzay aracının Ay'ın güney kutbuna yakın bir yere iniş yaptığını duyurdu. Hindistan, Ay'a uzay aracı indiren 4'üncü ülke oldu.

Hindistan Uzay Araştırmaları Kurumu (ISRO), Chandrayaan-3 adlı uzay aracının Ay'ın güney kutbuna yakın bir yere iniş yaptığını duyurdu. Hindistan, Ay'a uzay aracı indiren 4'üncü ülke oldu.

ISRO'dan yapılan canlı yayında Chandrayaan-3 adlı uzay aracı, bugün Ay'ın güney kutbuna yakın bir yere indi. Uzay aracının içinde her şey planlandığı gibi giderse Ay yüzeyinde dolaşarak görüntü ve veri toplayacak olan altı tekerlekli Pragyaan gezgini bulunuyor. Hindistan Başbakanı Narendra Modi inişi canlı yayında izleyerek "Hindistan artık Ay'da" dedi. ABD, Rusya ve Çin haricinde Ay'a inen 4'üncü ülke Hindistan oldu.