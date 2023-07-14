- Hindistan, Ay'a insansız uzay aracı gönderdi

YENİ DELHİ - Hindistan, Chandrayaan-3 insansız uzay aracını Ay'a gönderecek roketi fırlattı.

Hindistan, Chandrayaan-3 insansız uzay aracını taşıyan roketi yerel saatle 14.30'da Ay'a göndermek üzere Sriharikota Adası'ndaki Satish Dhawan Uzay Merkezi'nden başarılı bir şekilde fırlattı. Hindistan, görevin tamamlanması durumunda Ay'a kontrollü iniş gerçekleştiren dördüncü ülke olacak.

Hindistan Uzay Araştırmaları Kurumu ISRO tarafından geliştirilen Chandrayaan-3, iniş aracı, itme modülü ve araştırma aracından oluşuyor. Uzay aracının veri toplaması ve Ay hakkında daha fazla bilgi edinmek üzere bazı deneyler yapması planlanıyor.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi yaptığı açıklamada, Chandrayaan-3'ün Hindistan'ın uzay yolculuğunda yeni bir bölümü başlattığını belirterek, "Bu olağanüstü görev, ulusumuzun umutlarını ve hayallerini taşıyacak" dedi.

Chandrayaan-3 görevinin Hindistan'a yaklaşık 75 milyon dolara mal olduğu belirtildi.

Hindistan'ın 2008'de Ay'a ilk yolculuğunu gerçekleştiren Chandrayaan-1, Ay'da su molekülleri keşfetmişti. Chandrayaan-2 ise 2019'da başarılı bir şekilde Ay'ın yörüngesine girmiş ancak Ay yüzeyine inişi başarısız olmuştu.

Ay yüzeyine daha önce yalnızca ABD, Sovyetler Birliği ve Çin'e ait uzay araçları "yumuşak iniş" gerçekleştirebilmişti.

Chandrayaan-3'ün bin kilometrelik yolculuğunu tamamlayarak 23-24 Ağustos'ta Ay'ın güney kutbuna inmesi bekleniyor.