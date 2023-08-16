Hindistan, Aditya-L1 Uydusu ile Güneş'i İncelemek İçin Göreve Hazırlanıyor

Hindistan Uzay Araştırma Kurumu (ISRO), ülkenin ilk Güneş görevi Aditya-L1 uydusunu bu ay fırlatmayı planlıyor. Uydu, Güneş atmosferini, manyetik fırtınaları ve Güneş'in Dünya etrafındaki etkisini incelemek için yedi cihaz taşıyacak.

YENİ DELHİ, 16 Ağustos (Xinhua) -- Hindistan Uzay Araştırma Kurumu (ISRO), ülkenin ilk Güneş görevi Aditya-L1 uydusunu bu ay fırlatmayı planlıyor.

Gelişmeyi Çarşamba günü duyuran Hindistan resmi radyosu All India Radio, "Bu, Hindistan'ın Güneş'i inceleyecek ilk uzay tabanlı görevi olacak. Uydu, Güneş atmosferini, Güneş'teki manyetik fırtınalarını ve Güneş'in Dünya etrafındaki çevre üzerindeki etkisini incelemek için yedi cihaz taşıyacak" ifadelerini kullandı.

Uzay aracının fırlatıldıktan sonra, Dünya'dan yaklaşık 1,5 milyon kilometre uzaklıktaki, Güneş-Dünya sisteminin Lagrange noktası 1 (L1) etrafındaki halo yörüngesine ulaşması yaklaşık 109 Dünya günü sürecek. Bu noktaya ulaşan uydu, Güneş'i herhangi bir örtülme ya da tutulma olmaksızın sürekli olarak izleyebilecek.