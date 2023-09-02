Hindistan, Aditya-L1 adlı güneş görevini başarıyla fırlattı

Hindistan Uzay Araştırma Örgütü (ISRO), Aditya-L1 adlı güneş görevini başarıyla fırlattığını duyurdu. Görev, Hindistan'ın Güneş'i incelemeye yönelik en iddialı görevlerinden biri olarak kabul ediliyor.

YENİ DELHİ, 2 Eylül (Xinhua) -- Hindistan Uzay Araştırma Örgütü (ISRO), Hindistan'ın "Aditya-L1" adlı ilk güneş görevini PSLV-C57 roketiyle (XL konfigürasyonunda) başarıyla fırlattığını doğruladı.

Ülkenin Güneş'i incelemeye yönelik bu iddialı görevi, güneydeki Andhra Pradeş eyaletindeki Sriharikota'da bulunan Satish Dhawan Uzay Merkezi'nden fırlatıldı.

Aditya-L1'in, roketin Sriharikota'daki ikinci fırlatma rampasından fırlatılmasından yaklaşık 63 dakika sonra fırlatma aracından ayrılması öngörülüyor. Bunun şimdiye kadar üstlenilen en uzun PSLV görevlerinden biri olduğu söyleniyor.

Fırlatma, ISRO'nun çeşitli sosyal medya platformlarının yanı sıra yerel TV kanallarında da canlı olarak yayımlandı. Bilim ve Teknoloji Bakanı Jitendra Singh ve ISRO Başkanı S. Somnath da fırlatma sırasında hazır bulunanlar arasındaydı.

Güneş görevinin, Dünya'dan yaklaşık 1,5 milyon kilometre uzaklıktaki "Lagrange Noktası 1" hedefine ulaşması 125 gün sürecek.

Güneş görevinin tahmini maliyetinin yaklaşık 4 milyar Hindistan rupisi (yaklaşık 48,35 milyon ABD doları) olduğu belirtiliyor. Yedi araştırma cihazı taşıyan görev, normal işleyişi için Güneş'ten enerji sağlamak üzere bir güneş paneli ile donatıldı.

ISRO daha önce yaptığı açıklamada, "Aditya-L1, Hindistan'ın Güneş'in gizemlerini ortaya çıkaracak ilk uzay tabanlı gözlemevi sınıfı güneş görevi olacak" ifadesini kullanmıştı.

Hindistan uzay ajansı, güneş görevinin başlıca hedeflerinin Taçküre Isıtma ve Güneş Rüzgarı İvmesi, Taçküre Kütle Atımının (CME) başlatılması, patlamalar ve Dünya'ya yakın uzay hava durumu, güneş atmosferinin eşleşmesi ve dinamikleri ile güneş rüzgarı dağılımı ve sıcaklık anizotropisi konularının anlaşılması olduğunu belirtti.