Hidrojenli otomobiller geliyor! Tek depoyla 1000 km

Hidrojenli otomobil modelleri Paris Otomobil Fuarı'nda ilgi odağı oldu. İşte Citroen'den Alpine'e kadar farklı konsept otomobiller.

Son yıllarda başta Tesla olmak üzere elektrikli arabaların popüleritesini göz ardı etmek mümkün değil. Ancak hidrojenli otomobil markaları, Paris Otomobil Fuarı'nın ilgi odağı olmayı başardı. Hopium, Alpine ve NamX gibi markaların 1000 km menzile ulaşabilen araçları merak uyandırıyor.

Paris'te 1000 km menzilli hidrojenli otomobil rüzgarı

Dünyanın en ünlü spor yarışlarından biri olan Le Mans 24 Saat'in kazananı tarafından kurulan Hopium, Machina isimli hidrojen yakıtlı aracını sergiledi. Hopium CEO'su olan Lombard, Machina'nın en güçlü yakıt hücresinin 200 kW'a ulaşabildiğini ifade etti.

Paris Otomobil Fuarı'nın dikkat çeken bir diğer markası ise NamX oldu. Üst segmente hitap eden NamX HUV, maksimum 250 km/sa hıza ulaşabiliyor ve 800 km menzil gidebiliyor. Şirketin açıklamasına göre yolun 500 km'si ana tanktan, geri kalanı ise hidrojenle doldurulmuş çıkarılabilir "CapX" kapsüllerinden sağlanıyor.

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Fuardaki açıklamaya göre NamX HUV, her biri 50 km menzile sahip altı kapsüle sahip olacak. Ayrıca bu kapsüllerin, 2026'dan itibaren kurulacak CapXstore'larda değiştirilebileceği ifade edildi.

Fuardaki bir diğer araç Citroen'in hafif ticari vanı bulunuyor. 4 kg tank kapasiteli araçta, hidrojen ve elektrik gücünden oluşan hibrit bir sistem yer alıyor. Citroen, hafif ticari otomobilin 400 km menzile ulaştığını ve 50 km menzil sağlayan bataryanın yakıt hücresi tarafından şarj edildiğini belirtti.

Paris Otomobil Fuarı'nın en dikkat çeken aracı ise Alpenglow isimli spor otomobil oldu. Fransız üretici Alpine tarafından geliştirilen bu konsept araç, hidrojenle çalışan içten yanmalı bir motordan gücünü alıyor. Tek kişilik otomobilin, hafif elektrikli spor araç kategorisine örnek olması hedefleniyor.

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