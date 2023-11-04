Hidrojen Yakıt Pilleri Türkiye'nin Enerji Bağımlılığını Azaltabilir

Koç Üniversitesi Kimya ve Biyoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Can Erkey, hidrojenin önemini vurgulayarak, Türkiye'nin ekonomisine yük olan pahalı ithal fosil yakıtlara bağımlılığı azaltmak için hidrojen üretimine ağırlık verilmesi gerektiğini söyledi. Hidrojen yakıt pillerinin çevresel etkilerinin kısıtlı olduğunu belirten Erkey, hidrojen teknolojilerinin ülkede yaygınlaşması ve gelişmesinin önemli olduğunu ifade etti.

Koç Üniversitesi Kimya ve Biyoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Can Erkey, hidrojenin gittikçe önem kazanan bir yakıt olduğunu belirterek, Türkiye'nin ekonomisine yük olan pahalı ithal fosil yakıtlara bağımlılığı azaltmak için hidrojen üretimine ağırlık verilmesi ve hidrojen yakıtlı PEM yakıt pilleri için gerekli teknolojilerin geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

Erkey, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hidrojen yakıt pillerinin fosil yakıtlardan farklı olarak yandığı zaman çok daha yüksek ısı ürettiğini ve karbondioksit yerine su salımı gerçekleştirdiği için çevresel etkilerinin çok kısıtlı olduğunu ifade etti.

Dünyada en yaygın yakıt pillerinin PEM yakıt pilleri olduğunu ve en çok otomotiv sektöründe kullanıldığını belirten Erkey, hidrojen yakıt pillerinin içten yanmalı motorlara alternatif olduğunu dile getirdi. Erkey, "Fosil yakıtlar kullanıldığı için özellikle otomotiv sektörü inanılmaz bir karbondioksit salımına neden oluyor. Ama hidrojen yakıt pili elektrikli motorlarla çalışan araçlar olduğu zaman artık atmosfere karbondioksit salmayacağız, sadece su salacağız." diye konuştu.

Erkey, hidrojen istasyonlarının gelecekte benzin istasyonlarının yerini alacağını öngördüğünü aktararak, "Belki 20 yıl içinde hidrojen enerji alanında böyle bir değişime neden olabilecek. Bu durum, fosil yakıtlara dayalı altyapının yani trilyonlarca dolarlık bir endüstrinin değişmesi anlamına geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Bu ülkemiz için de önemli bir teknoloji"

Birçok gelişmiş ve gelişmekte olan ülkede hidrojen alanına büyük yatırımlar yapıldığını, Türkiye'de bazı şirketlerin bu pillerle çalışan araçlar geliştirmek için çalışmalar yürüttüğünü belirten Erkey, şunları kaydetti:

"Bu ülkemiz için de önemli bir teknoloji. Biz de fosil yakıtlara bağımlıyız. Aynı zamanda enerjimizin büyük bir kısmını fosil yakıtlardan sağlıyoruz. Bunun büyük bir kısmını da ithal ediyoruz. Türkiye yenilenebilir enerji kullanarak ileride bir hidrojen üreticisi haline gelebilir ve hatta bu hidrojeni gelişmiş ülkelere ihraç edebilir. Dolayısıyla hidrojen teknolojilerinin ülkemizde yaygınlaşması ve gelişmesi de çok önemli diye düşünüyorum."

Erkey, bir çeşit yakıt pili olan PEM yakıt pillerinde yakıt olarak hidrojen kullanarak elektrik ürettiklerini vurgulayarak, "Değerli metaller içermesi sebebiyle maliyeti diğer pillere kıyasla daha yüksek olan hidrojen PEM yakıt pillerinin fiyatının düşürülmesi gerekiyor. Benim çalışmalarım da bu değerli metallerin miktarlarını düşürerek bu yakıt pillerinin maliyetlerini azaltmak ve dünyada kullanımını yaygınlaştırmak üzerine." şeklinde konuştu.

Temiz bir enerji kaynağı olduğu için hidrojenin öneminin arttığına dikkati çeken Erkey, hidrojenin bir diğer avantajının da yakıldığında ortaya çıkan ısının büyüklüğü olduğuna değindi.

Prof. Dr. Erkey, "Hidrojeni yakınca ortaya çıkan ısı, dizeli yakınca ortaya çıkan ısının üç dört katı. Yani kilogram başına düşündüğümüzde aynı ısıyı elde etmek için çok daha az hidrojen harcanıyor." ifadelerini kullandı.