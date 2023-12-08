Hideo Kojima ve Jordan Peele Ortaklığında Yeni Korku Oyunu OD'nin İlk Fragmanı Yayınlandı

Ünlü oyun geliştiricisi Hideo Kojima ve yönetmen Jordan Peele tarafından birlikte geliştirilen korku temalı yeni oyun OD'nin ilk fragmanı yayınlandı. Fragmanda oyunculara yakın çekim görüntüleri sunulurken, detaylı bilgiler henüz açıklanmadı. OD'nin interaktif bir korku deneyimi sunması bekleniyor.

Death Stranding ve Metal Gear Solid serisiyle tanınan ünlü oyun geliştiricisi Hideo Kojima, Game Awards 2023'te adından söz ettirmeyi başardı. Japon geliştirici, korku temalı yeni oyunu OD için ilk fragmanı yayınladı. Jordan Peele ile geliştirilen OD neler sunuyor?

Jordan Peele ve Hideo Kojima, OD için birleşti

Bir süredir sızıntılarla oyun dünyasında merak uyandıran OD, nihayet ilk fragmanıyla gerçek oldu. Kojima Productions ve Xbox Game Studios ile iş birliği için geliştirilen yapım, aynı zamanda korku filmlerinin vazgeçilmez yönetmeni Jordan Peele ortaklığıyla tasarlanıyor.

İnteraktif bir korku deneyimi sunacağı söylenen OD'dan detaylı bilgiler henüz gelmiş değil. Yaklaşık 1,5 dakikalık tanıtım fragmanı ise Sophia Lillis, Hunter Schafer ve Udo Kier isimli oyunculara yer veriyor. Oyuncularu yakın çekim görüntüleriyle gösteren fragman, konuyla ilgili ayrıntılardan bahsetmiyor.

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Kısa fragman, koridor ve kapı mekaniklerini ima eden bir yansıma ile P.T.'ye de göndermede bulunuyor gibi görünüyor. Kojima Productions tarafından geliştirilen P.T., 2014 yılında büyük ses getirmeyi başarmıştı. OD da psikolojik korku deneyimi vadecek.

Daha önce Kojima, OD'un oyun ve film deneyimi sunacağını söyledi. Korku endüstrisine yeni bir soluk getireceği düşünülen yapımın PC ve Xbox'a PlayStation'dan erken gelme ihtimali bulunuyor. Ancak Xbox'a özel olmayacağı düşünülüyor.

Gizemli proje hakkında henüz bilinmeyen birçok detay bulunuyor. Bakalım Jordan Peele ve Hideo Kojima'nın yeni oyunu neler sunacak, zamanla göreceğiz.

Peki siz OD fragmanı hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.