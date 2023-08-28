Girişimciler, şirketler ve yatırımcılar için küresel bir inovasyon merkezi olan Founders Space'in Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Steve Hoffman, Çin'deki girişimcilerin 'muazzam bir fırsata sahip olduğunu' söyledi. Hoffman, Beijing'de düzenlenen HICOOL 2023 Küresel Girişimci Zirvesi'nde Xinhua'yla yaptığı söyleşide söz konusu ifadeyi kullandı.

1. HICOOL 2023 Küresel Girişimci Zirvesi'nden çeşitli görüntüler

Girişimciler, şirketler ve yatırımcılar için küresel bir inovasyon merkezi olan Founders Space'in Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Steve Hoffman, Çin'deki girişimcilerin "muazzam bir fırsata sahip olduğunu" söyledi.

Hoffman, Beijing'de düzenlenen HICOOL 2023 Küresel Girişimci Zirvesi'nde Xinhua'yla yaptığı söyleşide söz konusu ifadeyi kullandı.

"Çin, çok sayıda yazılım mühendisi, genç yetenekleri ve yapay zeka da dahil olmak üzere yeni nesil yazılımları geliştirmeye yönelik devasa pazarı ile benzersiz bir konumda bulunuyor. Blokzinciri zaten biliyoruz. Ayrıca daha pek çok yenilik de gelecektir. Dolayısıyla Çin'in ve buradaki girişimcilerin muazzam bir fırsatları olduğunu düşünüyorum.

Çin'deki biyoteknolojiden de ayrıca bahsetmek lazım. Bu alanda gerçekten heyecan verici bir dönem yaşanıyor. Buradaki programlar çok fazla ilgi gördü ve böyle kısa bir sürede başarılanlar etkileyiciydi.

Öte yandan diğer sektörlerde ve yeni malzeme sektöründe gerçekten ilginç tıbbi teknolojiler kullanılıyor. Ben de Çin'de yeni tıbbi teknolojiler geliştiren bazı kişilerle işbirliği yapıyorum. Geliştirdikleri teknolojiler sadece Çin'e fayda sağlamakla kalmayıp küresel çapta da yararlı olabilecek çığır açıcı nitelik taşıyor.

Çin çok eşsiz bir konumda. Dolayısıyla Çin, ekonomisiyle, teknolojisiyle ve geleceğiyle ne yönde ilerlerse dünya da oraya doğru gidecektir.

Buradaki girişimciler Çin'de kalarak büyük bir pazara erişebilirler.

Çin'in çok parlak bir geleceği olduğuna inanıyorum."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor.(XHTV)