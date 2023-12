Microsoft Office programları arasında en çok kullanılan Word programında çalışmalarınızı yaparken bazen hızlı olmamız gerekiyor. Özellikle çalışmalarınızı hızlandırmak için kullanabileceğiniz klavye kısayolları sayısı ve çeşitliliği sizi şaşırtabilir. İşte herkesin bilmesi gereken Word kısayolları…

Microsoft Word kısayolları kullanım alanları:

Sık kullanılan kısayollar

Belgede imleci hareket ettirme kısayolları

Metin ve grafikleri seçme kısayolları

Metin ve grafikleri düzenleme kısayolları

Tablo kısayolları

Belgeyi gözden geçirme kısayolları

Simge ekleme kısayolları

Belge anahat kısayolları

Microsoft Word, 40 yıldır beklenen özelliği alıyor!

Sık kullanılan kısayollar

Sık kulanıllan Microsoft Word kısayolları, tüm kullanıcıların muhakkak bilmesi gereken kısayollardır. Üstelik sürekli kulanıldıktan sonra reflekse dönüşür. Bahsetiğimiz kısayollar şu şekilde:

Yapılacak işlem Basılacak Tuş TakımıBelgeyi açmaCtrl+OYeni belge oluşturmaCtrl+NBelgeyi KaydetmeCtrl+SBelgeyi kapatmaCtrl+WSeçili yazıyı kesme işlemiCtrl+XSeçili yazıyı kopyalama işlemiCtrl+CSeçili yazıyı yapıştırma işlemiCtrl+VTüm belge içeriğini seçmeCtrl+ABir komutu iptal etmeEscSon işlemi Geri almaCtrl+ZYardım ekranını açmaF1Belge içinde kelime arama kutusunu açmaCtrl+FYazım bilgisi denetimi açmaF7Eşanlamlılar sözlüğünü açmaShift + F7"Bana ne istediğini söyle" kutusunu açmaAlt + Q

Belgede imleci hareket ettirme kısayolları

Belgede gezinme kısayolları:

Yapılacak işlem Basılacak Tuş Takımıİmleci hareket ettirmeSol ve Sağ Okİmleci kelime üzerinden taşımaCtrl + Sol ve Ctrl+Sağ Okİmleci satırlar arasıda hareket ettirmeYukarı ve Aşağı Okİmleci paragraflar arasıda hareket ettirmeCtrl + Yukarı ve Ctrl+Aşağı Okİmleci satırın sonuna taşıma End Tuş'uİmleci belgenin sonuna taşımaCtrl + Endİmleci satırın başına taşımaHome Tuş'uİmleci belgenin başına taşımaCtrl + HomeBirden fazla sayfa arasında geçiş yapmaPage Up ve Page Down TuşlarıArama sonrası önceki ya da sonraki kelimeyi bulmaCtrl + Page Up ve Ctrl+Page DownBul kutusunu açmaF5 Tuş'u

Metin ve grafikleri seçme kısayolları

Metin ve grafikleri seçme kısayollarını özellikle hazır metinleri ve grafikleri düzenlemek için kullanabilirsiniz.