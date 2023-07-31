HepsiJET XL, Fiziksel Koşullarda Zor Siparişleri Vinç ve Asansörlerle Teslim Ediyor

Lojistik teslimatlarında en büyük problemlerden olan fiziksel koşullar nedeniyle teslimatı zor siparişlerin vinç ve geniş asansörler yardımıyla teslimatına başlandı. Uygulamayı 81 ilde gerçekleştirdiklerini duyuran HepsiJET XL, beyaz eşya ya da mobilya gibi büyük hacimli siparişleri 48 saatten kısa bir zamanda kullanıcılarına ulaştırdıklarını açıkladı.

Satın alınan büyük hacimli ürünlerin lojistik teslimatlarında en büyük problemlerden olan yüksek kat, dar apartman boşlukları ya da kapı girişleri gibi fiziksel koşullarda teslimat sorununu ortadan kaldıran şirket konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Teslimat öncesinde müşterilerle görüşerek teslimat için gerekli fiziksel koşulları öğrenen HepsiJET XL ekibi, fiziksel imkansızlıkların tespit edildiği teslimat adresine gerekli ayarlamaları gerçekleştiriyor ve HepsiJET XL'a özel XL asansörü ya da vinç tahsis ediliyor. Siparişler müşterilerin evinde uygun gördüğü alana kadar teslim edilerek güvenli teslimat garantisi de sunuluyor. Siparişler, HepsiJET XL'ın üstün teknolojik altyapısı ve eğitimli personeli ile hasarsız ve zamanında teslim ediliyor ve teslimattan sonra da müşteriler aranarak geri bildirimleri alınıyor. Söz konusu ürünlerin iptal ya da iadesi için de aynı süreç gerçekleştiriliyor" bilgilerine yer verildi.

TESLİMAT PERFORMANSI YÜZDE 95

Büyük ölçekteki ürünlerin e-ticaret üzerinden satış hacminin Türkiye genelinde büyümesi için yüksek katma değerli bir hizmet olan HepsiJET XL, aynı zamanda Türkiye'de hem kargo hem büyük ürün teslimatlarını aynı hizmet kalitesinde sunan tek lojistik şirketi oldu. Büyük hacimli siparişler HepsiJET XL ile Türkiye'nin 81 ili 300 ilçesine iki kurye tarafından müşterinin evinde uygun gördüğü yere teslim edilirken, kargo süresi teslimat sözünde başarılı teslimat performansı ise yüzde 95 olarak ölçüldü. Günlük 400 bin desilik dağıtım kapasitesine sahip olan HepsiJET XL, taşımacı puanlarında ise 5 üzerinden 4,8'lik memnuniyet skoruna ulaştı.