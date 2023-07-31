HepsiJET XL, Fiziksel Engelleri Aşarak Teslimat Yapıyor

HepsiJET XL, lojistik teslimatlarında fiziksel koşullar nedeniyle zor olan siparişleri XL asansörü ya da vinç ile teslim ediyor. Büyük hacimli ürünlerin Türkiye'nin her yerine 48 saatte teslimatı sağlanıyor.

HepsiJET XL, lojistik teslimatlarında en büyük problemlerden olan fiziksel koşullar nedeniyle teslimatı zor siparişleri XL asansörü ya da vinç ile teslim ediyor.

HepsiJET XL, beyaz eşya ya da mobilya gibi büyük hacimli siparişleri Türkiye'nin 81 iline 48 saatte iki kurye ile müşterinin adresine taşıyor. Verilen bilgiye göre; satın alınan büyük hacimli ürünlerin lojistik teslimatlarında en büyük problemlerden olan yüksek kat, dar apartman boşlukları ya da kapı girişleri gibi fiziksel koşullarda HepsiJET XL, fiziksel engeller nedeniyle teslimatı zor siparişleri XL asansörü ya da vinç ile teslim ediyor.

Teslimat öncesinde müşterilerle görüşerek teslimat için gerekli fiziksel koşulları öğrenen ekipler, fiziksel imkansızlıkların tespit edildiği teslimat adresine gerekli ayarlamaları gerçekleştiriyor ve HepsiJET XL'a özel XL asansörü ya da vinç tahsis ediliyor. Siparişler müşterilerin evinde uygun gördüğü alana kadar teslim edilerek güvenli teslimat garantisi de sunuluyor. Siparişler, hasarsız ve zamanında teslim ediliyor ve teslimattan sonra da müşteriler aranarak geri bildirimleri alınıyor. Söz konusu ürünlerin iptal ya da iadesi için de aynı süreç gerçekleştiriliyor. - İSTANBUL