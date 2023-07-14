Hepsiburada, Samsung'un yeni Galaxy ürünlerine özel indirim kuponu sunuyor

Hepsiburada, Samsung'un yeni çıkacak Galaxy ürünlerini almak isteyen kullanıcılara 2 bin TL'lik indirim kuponu fırsatı sunacak. Lansman ürünlerine ön siparişle ulaşmak için Hepsiburada üzerinden kayıt olmak gerekiyor.

Hepsiburada, Samsung'un yeni çıkacak Galaxy ürünlerini almak için platforma kayıt olan kullanıcılarına özel, ön sipariş fırsatlarına ek olarak 2 bin TL'lik indirim kuponu sunacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Samsung'un yeni lansman ürünleri çok yakında Hepsiburada'da yerini alacak.

Satışa, 26 Temmuz saat 14.00'te gerçekleştirilecek "Galaxy Unpacked" etkinliği sonrası açılacak lansman ürünlerine ön siparişe özel indirim kuponu fırsatıyla Hepsiburada üzerinden ulaşılabilecek.