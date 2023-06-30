Hepsiburada, Robotik Süreç Otomasyonu ile iş gücünü verimli hale getiriyor

Hepsiburada, çalışma sistemlerinde ve iş süreçlerinde Robotik Süreç Otomasyonu (RPA) teknolojisiyle iş gücünü verimli hale getiriyor, yazılım robotları zamandan tasarruf sağlıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Hepsiburada, teknolojiyi çalışma sistemlerinin her aşamasına entegre etmeyi sürdürüyor.

Yazılım robotları aracılığıyla rutin ve sürekli tekrarlayan insan eylemlerini azaltan RPA'yı bir süredir kullanan Hepsiburada, tekrar eden iş süreçlerini otomatize ederek çalışma sürelerini azaltıyor ve zamandan tasarruf sağlıyor.

RPA teknolojisi iş süreçlerine ve ihtiyaçlara göre Hepsiburada yazılımcıları tarafından kişiselleştirilerek şirketin ihtiyaçlarına uygun çözümler üretilmesi için kullanılıyor. RPA kullanımı ile hata oranı yüzde 100'e yakın düşürülürken iş süreçlerinin tasarım, test ve dokümantasyon süreleri kısalıyor.

RPA teknolojisini başta ürün-içerik kontrol ve operasyonel raporlama süreçleri olmak üzere hemen hemen her alanda kullanan Hepsiburada, yılda 200 FTE'lik (Full Time Equivalent - Tam Zamanlı Eşdeğer) iş gücünden tasarruf ediyor.

"RPA teknolojisi sayesinde kendi kullanım alanlarımıza uygun olarak iş süreçlerimizi hızlandırdık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hepsiburada Teknoloji Grup Başkanı Alexey Shevenkov, iş süreçlerinde RPA teknolojisini kullanarak müşteri memnuniyetinde de çalışan motivasyonunda da artış görüldüğünü aktardı.

Shevenkov, şunları kaydetti:

"Hepsiburada gibi operasyon yoğunluğunun yüksek olduğu bir sektörde verimlilik ve hız çok önemli. Operasyon süreçlerinde çalışanlarımızın gün içinde karşı karşıya kaldığı ve ciddi zaman harcadığı pek çok rutin ve tekrar eden iş bulunuyor. Pek çok departmanda bulunan, insan eforunun yüksek olduğu bu tip görevler hem ekip arkadaşlarımızın iş yükünü artırıyor hem de onların daha yaratıcı ve katma değerli işler üretmelerini engelliyor.

RPA teknolojisi sayesinde kendi kullanım alanlarımıza uygun olarak iş süreçlerimizi hızlandırdık, ayrıca kalitesini ve tutarlılığını artırdık. Hem zaman hem de maliyet açısından tasarruf etmemizi sağlayan bu çözümle ilgili şirket içinde de eğitimler vererek ve pek çok departmanla da görüşerek hangi süreçleri bu teknolojiyle çözümleyebileceğimize karar veriyoruz. Böylece Hepsiburada'nın ticareti dijitalleştirme vizyonuna da katkı sağlıyoruz."