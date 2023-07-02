Hepsiburada, Robotik Süreç Otomasyonu ile İş Gücünde Tasarruf Sağlıyor

Yazılım robotları aracılığıyla rutin ve sürekli tekrarlayan insan eylemlerini azaltan Robotik Süreç Otomasyonu (RPA)'yı kullanan Hepsiburada, tekrar eden iş süreçlerini otomatize ederek çalışma sürelerini azaltıyor ve zamandan tasarruf sağlıyor. RPA teknolojisi iş süreçlerine ve ihtiyaçlara göre şirket yazılımcıları tarafından kişiselleştirilerek, şirketin ihtiyaçlarına uygun çözümler üretilmesi için kullanılıyor.

"İŞ SÜREÇLERİMİZİ HIZLANDIRDIK"

İş süreçlerinde RPA teknolojisini kullanarak müşteri memnuniyetinde de çalışan motivasyonunda da artış görüldüğünü ifade eden Alexey Shevenkov, "Hepsiburada gibi operasyon yoğunluğunun yüksek olduğu bir sektörde verimlilik ve hız çok önemli. Operasyon süreçlerinde çalışanlarımızın gün içinde karşı karşıya kaldığı ve ciddi zaman harcadığı pek çok rutin ve tekrar eden iş bulunuyor. Pek çok departmanda bulunan, insan eforunun yüksek olduğu bu tip görevler hem ekip arkadaşlarımızın iş yükünü artırıyor hem de onların daha yaratıcı ve katma değerli işler üretmelerini engelliyor. RPA teknolojisi sayesinde kendi kullanım alanlarımıza uygun olarak iş süreçlerimizi hızlandırdık, ayrıca kalitesini ve tutarlılığını artırdık. Hem zaman hem de maliyet açısından tasarruf etmemizi sağlayan bu çözümle ilgili şirket içinde de eğitimler vererek ve pek çok departmanla da görüşerek hangi süreçleri bu teknolojiyle çözümleyebileceğimize karar veriyoruz. Böylece ticareti dijitalleştirme vizyonumuza da katkı sağlıyoruz. Robotik süreç otomasyonu teknolojisi sayesinde çalışma süresini düşürerek, iş süreçlerinin daha kısa sürede ve hatasız yerine getirilmesini sağlıyoruz. RPA kullanımı ile hata oranı yüzde 100'e yakın oranda düşürülürken iş süreçlerinin tasarım, test ve dokümantasyon süreleri kısalıyor. RPA teknolojisini başta ürün-içerik kontrol ve operasyonel raporlama süreçleri olmak üzere hemen hemen her alanda kullanıyoruz ve yılda 200 FTE'lik (maliyetleri ölçmek için kullanılan bir yöntem) iş gücünden tasarruf ediyoruz" ifadelerini kullandı.