Türkiye'nin en büyük yerli e-ticaret platformu olan Hepsiburada'nın Operasyon Merkezi'ni gezdik. Efsane Kasım'da, alışverişin en üst seviyeye ulaştığı dönemde verdiğiniz sipariş size nasıl ulaşıyor? Merak edilenleri Hepsiburada Lojistik Grup Başkanı Mehmethan Yallagöz ile İK ve Müşteri Deneyiminden Sorumlu Grup Başkanı Esra Beyzadeoğlu ile konuştuk.

Türkiye'nin en büyük yerli e-ticaret platformu olan Hepsiburada'nın Operasyon Merkezi'ni gezdik. Efsane Kasım'da, alışverişin en üst seviyeye ulaştığı dönemde verdiğiniz sipariş size nasıl ulaşıyor? Merak edilenleri Hepsiburada Lojistik Grup Başkanı Mehmethan Yallagöz ile İK ve Müşteri Deneyiminden Sorumlu Grup Başkanı Esra Beyzadeoğlu ile konuştuk.

Hepsiburada Operasyon Merkezi'ni gezdik

Hepsiburada Operasyon Merkezi, Türkiye'nin lojistik ve e-ticaret alanında devrim niteliğinde bir adım olarak 2015 yılında 100 milyon TL'yi aşkın bir yatırımla kuruldu. Bu yenilikçi merkez, Hepsiburada'nın Türkiye ve çevre bölgelerdeki en büyük operasyon ağını oluşturmasına imkan tanıdı. Merkezin en dikkat çekici özelliği, süreçlerinin tamamının yapay zeka destekli otomasyon sistemleri ve akıllı teslimat robotlarıyla yürütülmesi. Bu teknolojik altyapı, şirketin operasyonel verimliliğini artırarak, müşteri memnuniyetini maksimize etmeye yönelik stratejik bir adımı temsil ediyor.

Hepsiburada Akıllı Operasyon Merkezi'nin başarısı, sadece teknolojik altyapısıyla sınırlı değil. Merkez, haftanın her günü kesintisiz olarak çalışıyor ve günlük olarak 500 binden fazla ürünü Türkiye'nin dört bir yanına ulaştırıyor. Aynı zamanda, 100 binden fazla çeşitte ve 7.5 milyondan fazla üründe depolama kapasitesine sahip. Bu, şirketin geniş ürün yelpazesini ve hızlı teslimat vaadini destekleyen kritik bir faktör.

Operasyonel başarının arkasındaki bir diğer önemli etken ise insan kaynağı. Lojistik süreçler, yetkin ve uzman mühendisler ve personel tarafından yönetiliyor. Bu ekip, son teknoloji yapay zeka yazılımlarını ve akıllı robotları etkin bir şekilde kullanarak, operasyonların sorunsuz işlemesini sağlıyor.

HepsiLojistik, Türkiye'nin lojistik alanındaki büyümesini sürdürüyor ve şu anda Gebze'nin yanı sıra Tuzla, Ankara, İzmir, Adana, Diyarbakır ve Erzurum dahil olmak üzere toplam 8 depolama alanına sahip. Bu geniş ağ, şirketin Türkiye'nin 81 iline 24 saat içinde, %95'i aşan zamanında dağıtım performansıyla ürün teslimatı yapmasını mümkün kılıyor.

HepsiJET ile sunulan randevulu teslimat ve aynı gün ertesi gün teslimat modelleri, müşteriler için büyük kolaylık sağlıyor. Ayrıca, Kolay İade hizmeti gibi uygulamalarla müşterilerin iade etmek istedikleri ürünlerin randevu sistemiyle kapılarından alınması, müşteri deneyimini iyileştiren başka bir hizmet. Bu gelişmeler, HepsiLojistik'in müşteri odaklı yaklaşımını ve sürekli iyileştirme çabalarını gösteriyor.

Hepsiburada Operasyon Merkezi, teknoloji ve insan kaynaklarının entegrasyonuyla Türkiye'nin lojistik ve e-ticaret alanında önemli bir kilometre taşı oluşturuyor. Bu merkez, hem operasyonel verimliliği hem de müşteri memnuniyetini artırarak sektördeki yenilik ve büyümenin önünü açıyor.