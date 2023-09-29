Hepsiburada, iPhone 15'lerin teslimatına başladı: Ön sipariş verenlerin telefonları 00: 01'den sonra kapılarına ulaştı!

Hepsiburada, Apple müşterilerine özel Hepsiburada limitiyle, 3 taksit fırsatıyla ödeme kolaylığı sunan tek platform olduğunu duyurmuştu. Ön sipariş veren Hepsiburada müşterileri, iPhone 15 modellerini 28 Eylül gecesini 29 Eylül'e bağlayan gece saat tam 00: 01'de HepsiJET ile teslim almaya başladı.

iPhone 15'lerin satışları başladı

Satış noktaları önünde uzun kuyruklar oluşturan ve viral videolara imza atan Apple tutkunları için Hepsiburada, müşterilerin siparişlerini kapılarında teslim ederek iPhone'un rekor sipariş alan modelini zahmetsizce ulaştırdı.

Ön siparişe açıldığı 22 Eylül'ün ilk dakikalarında şu ana kadar verilen sipariş adedi, Eylül 2022 tarihinde gerçekleşen siparişlerine göre 10 kat artarak seriye olan ilgiyi gösterdi.

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En çok talep gören iPhone modeli belli oldu

29 Eylül tarihinde başlayan Apple iPhone 15 serisi satışları Hepsiburada platformunda yoğun ilgiyle karşılandı. Teknoloji severler ürünleri Hepsiburada'nın avantajlarla dolu dünyasından satın almak için adeta yarıştı. 22 Eylül ön sipariş döneminde iPhone15 Pro serinin en çok satın alınan ürünü oldu. Siz de buraya tıklayarak iPhone 15 modellerinden herhangi birini Hepsiburada üzerinden siparişi verebilirsiniz.

iPhone 15 serisi Türkiye fiyatları