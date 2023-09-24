Hepsiburada'dan iPhone 15 Serisi İçin Ön Sipariş Rekoru

Apple, yeni iPhone 15 serisini tanıttığı andan itibaren tüm dünyada bu cihazların ön siparişe açılması bekleniyordu. Nitekim 22 Eylül itibariyle Türkiye'de ön siparişler başladı ve stoklar tükendiği için Apple'ın sitesinde teslimat süresi 8 haftaya, yani 2 aya kadar çıktı. Fakat 29 Eylül'de satışa çıktığı gibi kapınıza gelmesini istiyorsanız Hepsiburada sayesinde bu da mümkün.

Hepsiburada üzerinden iPhone 15 serisi için ön sipariş verin, 29 Eylül'de kapınıza gelsin!

Apple Store önünde sıra beklemeden yeni iPhone'nunuzu "yarın kapında" hizmetiyle teslim almak ister misiniz? Hemen Hepsiburada limitinizle 3 taksit imkanıyla ön sipariş verin, 29 Eylül'de ürün satışa açıldığında ilk sizin kapınıza gelsin!

Türkiye'nin Hepsiburadası, yeni iPhone 15 serisi ön siparişinde rekor kırdı. iPhone 15 serisi için yapılan ön sipariş rakamı, iPhone 14 serisinin 16 Eylül 2022 tarihinde gerçekleşen lansman satışının 2 katına ulaştı. Seriye ait cihazlar için haber yayınlanana kadar verilen sipariş sayısı ise geçen seneye göre 10 kat artış gösterdi.

Apple'ın 12 Eylül tarihinde gerçekleştirdiği Wonderlust etkinliğinde tanıttığı iPhone 15 serisi için Hepsiburada üzerinden 22 Eylül'ün ilk dakikalarından itibaren ön sipariş verilirken, ilk yarım saatte alınan ön sipariş rekor sayıya ulaştı.

Ön sipariş verilen Apple ürünleri arasında iPhone 15 Pro serinin en çok satın alınan ürünü oldu. iPhone 15 serisinin Hepsiburada üzerinden aldığı trafik de geçtiğimiz sene tanıtılan iPhone 14'e göre yüzde 160 arttı.

22 Eylül ön sipariş döneminde satın alınan ürünler 29 Eylül tarihinde teslim edilmeye başlanacak. Hepsiburada ön sipariş sürecinde, müşterilerine özel Hepsiburada limiti ile ödeme kolaylığı ve 3 taksit fırsatı sunan tek platform olurken, satışa sunulan Apple ürünleri için satıcısı Hepsiburada olan siparişler saat 19.00'a kadar verildiği takdirde "Yarın Kapında" ile ertesi gün teslim edilecek.

Hepsiburada'nın iPhone 15 serisi için gerçekleştirdiği ön siparişin yanı sıra dünyanın en popüler saati Apple Watch Series 9'da büyük ilgi gördü. Apple Watch Series 9, performansını ve yeteneklerini artıran yeni S9 SiP, yeni sihirli çift dokunuş hareketi, daha parlak bir ekran, şimdi sağlık verilerine erişip bunları kaydedebilen daha hızlı aygıt içi Siri, iPhone için Tam Konum Bulma ve daha fazlasıyla şimdi her zamankinden daha güçlü.

Dayanıklı, renkle işlenmiş arka cama ve konturlu kenarlara sahip göz alıcı bir tasarım, Dynamic Island, 2 kat Telefoto özellikli 48 MP Ana Kamera ve USB-C ile, iPhone 15 ve iPhone 15 Plus büyük yeniliklerle geliyor. iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max güçlü ve hafif titanyum tasarım, yeni konturlu kenarlar, yeni bir Eylem düğmesi ve kamerada güçlü gelişmelerin yanı sıra ileri seviye performans ve mobil oyunlar için A17 Pro çip ile kullanıcılara sunuluyor.

Satışa sunulacak tüm yeni Apple ürünlerinin detaylı incelemeleri, teknik özellikleri ve fiyat bilgilerini görmek ve de ön sipariş vermek için aşağıda paylaştığımız Hepsiburada sayfalarını ziyaret edebilirsiniz:

iPhone 15 için buraya tıklayabilirsiniz

iPhone 15 Pro için buraya tıklayabilirsiniz

Apple Watch Series 9 için buraya tıklayabilirsiniz

Apple Watch Ultra 2 için buraya tıklayabilirsiniz

Apple Watch SE için buraya tıklayabilirsiniz