Helsinki'deki Teknoloji Mağazasında Fiyat Karşılaştırması

ShiftDelete.Net Genel Yayın Yönetmeni Tolga Cem Küçükyılmaz, Helsinki'deki bir teknoloji mağazasında yapılan fiyat karşılaştırmasını sizler için inceledi. Türkiye ile karşılaştırıldığında bazı ürünlerin daha ucuz olduğu görülüyor.

ShiftDelete.Net ailesi olarak dünyanın dört bir yanındaki teknolojik gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Bu videomuzda Avrupa'daki teknoloji fiyatlarını ele aldık. Helsinki'de bir teknoloji mağazasını ziyaret eden ShiftDelete.Net Genel Yayın Yönetmeni Tolga Cem Küçükyılmaz, ürünlerin fiyatlarını sizler için inceledi.

Finlandiya teknoloji fiyatları nasıl?

Tolga Cem Küçükyılmaz bu videoda iPhone 15 serisinden PlayStation 5'e kadar farklı ürünlerin fiyatlarını inceledi ve Türkiye ile karşılaştırdı. Fiyatlarda genel olarak benzerlik olsa da, bazı modellerin Türkiye'ye göre daha ucuz olduğunu görüyoruz.

İlk olarak iPhone'ların fiyatına bakalım. iPhone 15'in 128 GB'lık modeli 989 Euro, 256 GB ise 1111 Euro'dan satılıyor. iPhone 15 Pro'nun 128 GB'lık fiyatı 1248 Euro, 256 GB'lık model 1379 Euro, 512 GB'lısı ise 6628 Euro'dan raflardaki yerini aldı.

Apple Watch Series 9 inceleme!

Diğer Apple ürünlerine baktığımızda AirPods Pro 249 Euro, Apple Watch Series 9 45 mm 489 Euro, M1 çipinden gücünü alan MacBook Air ise 1000 Euro'dan satılıyor. Öte yandan PlayStation 5 600 Euro ve Xbox Series X 542 Euro'dan sunuluyor.

Televizyon fiyatlarına geldiğimizde ise 55 inçlik Philips OLED televizyonun fiyatı 899 Euro, 65 inçlik LED model 1399 Euro'dan raflardaki yerini almış durumda. Ayrıca Xiaomi Robot Vacuum X10 ise 499 Euro ve iRobot Roomba j7 Plus 799 Euro fiyat etiketine sahip.

Genel olarak ürünlerin fiyatının Türkiye'yle yakın olduğunu, ancak vergisiz olmasından dolayı bazı ürünlerin Türkiye'den daha ucuza geldiğini söylemek mümkün.