Helldivers 2'ye Yeni Güncelleme: Oyuncuların Şikayetleri Çözülüyor

Bomba gibi bir başlangıç yapan aksiyon-macera oyunu Helldivers 2, yeni bir güncelleme daha sunuyor. Böylece oyuncuların şikayet ettiği birçok sorunun çözülmesi bekleniyor. Beklendiğinden çok daha yoğun bir ilgiyle karşılaşan yapımcı firma Arrowhead Game Studios, oyunu stabil hale getirmek için gece gündüz çalıştıklarını açıkladı. CEO Johan Pilestedt, Helldivers fanlarının yepyeni bir oyunla karşılaşacaklarını iddia etti. İşte tüm detaylar…

Helldivers 2, yeni güncelleme ile taçlanıyor

Güncellemeyle birlikte gelecek en büyük gelişmenin, sunucu kapasitesiyle ilgili olduğunu söyleyebiliriz. Müthiş oyuncu sayısına cevap veremeyerek çöken sunucuların kapasitesi, geçtiğimiz günlerde 450 bine çıkarılmıştı. Ancak bu sayı da yetersiz kalmaya başladığından dolayı, son olarak 700 binde karar kılındı. Böylece kullanıcıların çok daha az oyun sırası bekleyip, daha az vakit kaybedeceği öngörülüyor.

Ayrıca birçok kullanıcı yaşadığı stabilite sorunlarından da oldukça şikayetçiydi. Yaptıkları bazı görevlerin ödüllerini alamadığını ya da direkt olarak sunucudan atıldığını söyleyen oyuncular için de, gelecek yeni güncellemenin ilaç olması bekleniyor. Buna ek olarak, yaşanan kontrolcü sorunlarına yönelik bir yeniliğin de yapılması gündemde. Tüm bu değişimlerin, kullanıcıların oyun deneyimini gözle görülür oranda iyileştirmesi hedefleniyor.

PC ve PlayStation platformları için çıkan Helldivers 2, hiç beklenmedik bir başarıya imza atmış durumda. Xbox sahibi bazı oyuncular ise, fanları oldukları oyunun Xbox Series S ve Xbox Series X konsolları için de gelmesi için geniş çaplı bir imza kampanyası başlattı. Bu konuda gerçekten başarıya ulaşıp ulaşamayacaklarını ise ileriki zamanda göreceğiz.

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Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Arrowhead Game Studios ne yapmalı? Siz hiç Helldivers 2 oynadınız mı? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.