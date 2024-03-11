Helldivers 2 Satışları 5 Milyon Adedi Geçti

Kısa sürede oyun dünyasının en beğenilen yapımlarından biri haline gelen Helldivers 2, satış sayısıyla geliştiricisini güldürmeye devam ediyor. Oyunun satışları çıkışı üzerinden haftalar geçmesine rağmen önemli seviyeye ulaştı.

Helldivers 2 satışları 5 milyon adedi aştı

Sony satış rakamlarını resmi olarak doğrulamamış olsa da, Helldivers 2 rekor satış rakamlarına ulaşmaya devam ediyor. Örneğin, İngiltere'de satışa sunulduğu ikinci haftasında yüzde 100'ün üzerinde bir artış kaydetti. Yeni raporlar satış sayısının 5 milyon adedi geçtiğini ortaya koydu.

Ayrıca Helldivers 2'nin 'Karışık' kullanıcı incelemesi kısa sürede 'Çok Olumlu'ya yükseldi. Steam'deki eş zamanlı oyuncu sayısı da giderek artırıyor. Son günlerde, neredeyse tüm zamanların zirvesi olan 450 bin oyuncuya ulaştı.

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Oyunun geliştiricisi olan Arrowhead, yeni içeriklerle oyuncuların ilgisini çekmeye devam ediyor. Kısa süre önce yayınlanan güncellemeyle rastgele gezegen tehlikeleri eklendi. Ayrıca Tien Kwan gezegenindeki bir operasyonun ardından mekanizmalar artık tamamen oynanabilir hale geldi.

Önümüzdeki hafta ise yeni silahlar, zırhlar ve kozmetikler sunan 'Warbond' paketi yayınlanacak. Tüm bu yenilikler ise oyunun gündemde kalmasını sağlıyor.

Sony ve Arrowhead henüz satış rakamlarını resmi olarak doğruladı. Ancak 5 milyonluk satış rakamı, Helldivers 2'nin beklentileri aştığını kanıtlar nitelikte. PlayStation'a özel bu oyunun ilerleyen dönemde nasıl değerleneceği zamanla göreceğiz.

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