HAVELSAN'ın İnsansız Deniz Aracı DAY-KIDA İDEF Fuarında Sergilendi

HAVELSAN'ın geliştirdiği İnsansız deniz aracı DAY-KIDA İDEF fuarına sergilendi. Tamamen otonom olan DAY-KIDA, üzerinde bulunan yüksek infilaklı patlayıcıyı ile kamikaze saldırı düzenleyen platform.

HAVELSAN'ın geliştirdiği DAY-KIDA İDEF fuarına sergilendi. Tamamen otonom olan DAY-KIDA, üzerinde bulunan yüksek infilaklı patlayıcıyı ile kamikaze saldırı düzenleyen platform. Otonom araç hakkında bilgi veren HAVELSAN Komuta Kontrol Savunma Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Göker Oral," Yakadaki sistemimiz hakkında bilgi vereyim. Bir süredir bu konsept üzerinde çalışıyoruz. Çaka bildiğiniz gibi Türk tarihinde Denizcilik açısından önemli bir isim. İlk Türk donanmasını kuran kişi emir Çaka bey'den geliyor, daha ikide da dalış yapabilen kamikaze insansız deniz aracı ifadesinin baş harflerinden oluşan bir kısaltma. Bu kısaltmadan da anlaşılabileceği gibi bu sistemimiz öncelikle üzerinde bulunan yüksek infilaklı patlayıcıyı çok yüksek süratle erle hedef gemiye çarptıran patlatan, yani bir kamikaze saldırı düzenleyen platform. Bunun yanında diğer önemli özelliği dalış yapabiliyor olması suyun altına indiğinde orada konumunu muhafaza edebilecek. Belli bir süre belli bir istikamette ilerleyebilecek bir sistem. Tabii bu her 2 hareketi de her 2 çalışmayı da. Otonom olarak yapıyor olacak bir tür akıllı bir sistem ortaya çıkmış olacak. Bunların yanında sadece platform değil, arka tarafında da önemli bir teknik altyapı var. Bunlardan da kısaca bahsetmek gerekirse entegrasyon açısından a destekli savaş yönetimi sistemleriyle advent gibi Deniz Kuvvetleri'mizin kullandığı entegre çalışabiliyor olacak. Taktik data link sistemleriyle entegre çalışabilecek. Bunun yanında tanımlanmış deniz resmi sistemleriyle entegre çalışabilir bir sistem olacak. Ayrıca da hem diğer insansız deniz araçlarıyla hem insansız hava araçlarıyla birlikte harekat icra edebilecek bir sistem olacak. Bir süredir konsept çalışmalarını devam ettirdik. Belli bir olgunluğa erişti. Önümüzdeki dönemde prototip çalışmalarına başlamayı planlıyoruz. Alanlarında uzman başka firmaların da katılımıyla bu çalışmalara başlamayı planlıyoruz" dedi. - İSTANBUL