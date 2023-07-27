HAVELSAN Dijital Birlik Konseptinin Yeni Üyesi KAPGAN İDEF 2023'te Tanıtıldı

HAVELSAN Dijital Birlik konseptinin en yeni üyesi olan KAPGAN İDEF 2023 ziyaretçilerle buluşuyor. KAPGAN, farklı tip görevler için kullanılabilecek tamamen otonom bir araç olarak tasarlanmıştır. Ürün Geliştirme ve Üretim Direktörü Veysel Ataoğlu, KAPGAN'ın toplumsal olaylara müdahale noktasında farklı tip faydalı yüklerle yararlı olabileceğini düşündüklerini belirtti.

HAVELSAN Dijital Birlik konseptinin en yeni üyesi olan KAPGAN İDEF'te

KAPGAN hakkında bilgi veren Ürün Geliştirme ve üretim direktörü Veysel Ataoğlu:

"Farklı tip görevler için kullanılabilecek tamamen otonom bir aracımız"

"Toplumsal olaylara da müdahale noktasında farklı tip faydalı yüklerle yararlı olabileceğini düşünüyoruz"

İSTANBUL - HAVELSAN Dijital Birlik konseptinin en yeni üyesi olan KAPGAN İDEF 2023 ziyaretçilerle buluşuyor. KAPGAN hakkında bilgi veren Ürün Geliştirme ve üretim direktörü Veysel Ataoğlu, "KAPGAN bizim orta sınıf ikinci seviye insansız kara aracımız. Farklı tip görevler için kullanılabilecek tamamen otonom bir aracımız. Yani verdiğiniz bir görevi otonom olarak yerine getirebiliyor. Toplumsal olaylara da müdahale noktasında farklı tip faydalı yüklerle yararlı olabileceğini düşünüyorum" dedi.

HAVELSAN Dijital Birlik konseptinin en yeni üyesi olan KAPGAN, Uluslararası Savunma Sanayi Fuarında ziyaretçilerle buluşuyor. KAPGAN, özellikle zorlu çevre şartlarında yüksek manevra kabiliyetiyle farklı görevlerde birliklere eşlik etmek için tasarlanmış, Otonom Ağır Sınıf İKA. Yükseltilebilir Çevre Gözetleme Sistemi, Yük Sepeti gibi farklı fonksiyonlara yönelik faydalı yük seçeneklerinin yanı sıra entegre 2 km etkili menzilli 30 mm'lik top ile sahada kara ve hava hedeflerine karşı zırh delici özelliği ile düşük hacimde yüksek caydırıcılık sağlıyor. KAPGAN; taarruz, ekipman taşıma, yaralı intikali, bomba imha, keşif ve gözetleme, savaş hasar keşfi gibi birbirinden farklı görevleri ileri otonom özellikleriyle kolaylıkla yerine getirebiliyor. HAVELSAN Dijital Birlik konseptinin en yeni üyesi olan KAPGAN, diğer otonom sistemlerde ortak harekat yapmasına imkan sağlayacak sürü altyapısına sahip.

KAPGAN hakkında bilgi veren Ürün Geliştirme ve üretim direktörü Veysel Ataoğlu, "Kaptan bizim orta sınıf ikinci seviye insansız kara aracımız. Özellikle biliyorsunuz HAVELSAN'ın dijital birlik konsepti var. Bu dijital birlik konseptinin ağır üyesi diyebiliriz. Kaptan yaklaşık 2, 5, 3 ton ağırlığında faydalı yüküyle birlikte 3 tona kadar çıkabiliyor. Yaklaşık 500 kilometrelik bir menzili var. Bunun 100 kilometresi sessiz motta diyoruz. Ayrıca üzerine farklı tip faydalı yük silahlar entegre edelim edilebiliyor. Şu anda da mevcutta yeni robotik x'in 30 milimlik 30, çarpı 113 m 2 modeli var. Bu silahta bildiğiniz üzere yaklaşık 2 kilometreden etkili bir vuruş kabiliyetine sahip 25 milimlik söz edilebiliyor. Tabii biz bu platformları biz üretmiyoruz bunlarla çalışan. Alt yüklenici firmalarımız var, iş ortaklarımız var. Onlarla birlikte çalışıyoruz. Akıl katıyoruz. Bunu bir robot haline getiriyoruz. Kaptan da böyle bir robot ve yakında KAPGAN'nın tekerlekli versiyonunun yanında paletli versiyonunu da görebileceksiniz" diye konuştu.

KAPGAN'ın toplumsal olaylarda da kullanılabileceğini belirten Ataoğlu, "KAPGAN özellikle bu bölgede hareket kabiliyeti yüksek. Bölgelerde farklı tip görevler için kullanılabilecek tamamen otonom bir aracımız. Yani verdiğiniz bir görevi otonom olarak yerine getirebiliyor. Tek bir yer kontrol istasyonundan bir göreve girerek bu görevin icra edilmesini sağlayabiliyorsunuz. Bu esnada tabi KAPGAN tabi diğer insansız kara aracımız Balkan olsun, hava aracımız BAHA olsun, deniz aracımız SİDA olsun, bunlarla da haberleşerek birlikte görev yapma konseptini ortaya çıkarmış oluyoruz. KAPGAN'ın özellikle toplumsal olaylara da müdahale noktasında farklı tip faydalı yüklerle yararlı olabileceğini düşünüyoruz. Meskun mahalde özellikle meskun mahalle bölgelerinin bu olayların yaşandığı bölgelerde farklı tip faydalı büyüklerimizle caydırıcılık özelliğini sağlayabileceğiz" dedi.