Havacılık ve Uzay Teknolojilerindeki Son Gelişmeler Konferansı Başlıyor

Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulu tarafından her iki yılda bir uluslararası düzeyde düzenlenen Havacılık ve Uzay Teknolojilerindeki Son Gelişmeler Konferansı'nın (International Conference on Recent Advances in Air and Space Technologies-RAST) onuncusu, Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğünde 7-9 Haziran'da gerçekleştirilecek.