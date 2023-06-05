Havacılık ve Uzay Teknolojilerindeki Son Gelişmeler Konferansı Başlıyor

Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulu tarafından her iki yılda bir uluslararası düzeyde düzenlenen Havacılık ve Uzay Teknolojilerindeki Son Gelişmeler Konferansı'nın (International Conference on Recent Advances in Air and Space Technologies-RAST) onuncusu, Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğünde 7-9 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulu tarafından her iki yılda bir uluslararası düzeyde düzenlenen Havacılık ve Uzay Teknolojilerindeki Son Gelişmeler Konferansı'nın (International Conference on Recent Advances in Air and Space Technologies-RAST) onuncusu, Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğünde 7-9 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Konferans, Milli Savunma Bakanlığı başta olmak üzere Genelkurmay Başkanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Milli Savunma Üniversitesi, Savunma Sanayi Başkanlığı ve iştirakleri, TÜBİTAK temsilcileri ve araştırmacıları, ilgili alandaki özel sektör temsilcileri, mühendisler, Türk ve yabancı akademisyenler ile ülkede havacılık ve uzay alanında faaliyet gösteren savunma sanayi kuruluşlarının katılımıyla düzenlenecek.

Teknik sponsorluk desteği sağlayan IEEE, AIAA, AESS, GRSS, ISPRS ve UNISEC Global gibi havacılık ve uzay alanında faaliyet gösteren önemli kuruluşların temsilcileri de konferansta yer alacak.

Konferansta Hava Harp Okulu Dekanı Prof. Dr. Nurettin Acır, Hava Harp Okulu Komutanı Hava Pilot Tümgeneral Kadircan Kottaş ve Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu açılış konuşmalarını gerçekleştirecek.

Etkinliğin davetli konuşmacıları Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü'nden Prof. Dr. Soon-Jo Chung "Sürü Uzay Araçları: Yapay Zeka Kullanımının Avantajları ve Zorlukları", Japonya Uzay Araştırma Ajansı'ndan Prof. Dr. Tatsuaki Hashimoto "Ay'a Yarı Sert İniş: Küçük Araçların Ay Keşfi İçin Zorlukları" başlıklı sunumlarını yapacak.

Araştırmacılardan 5 ayrı salonda eş zamanlı sunum

Açılış oturumundan sonra, araştırmacıların hazırladığı bildirilere ait sunumlar 5 ayrı salonda eş zamanlı olarak gerçekleştirilmeye başlanacak.

Fuaye alanında sponsor olan firmalar ile istekli diğer firmalar tarafından havacılık ve uzay alanında geliştirdikleri son teknolojiler ve bu alandaki çalışmaları tanıtılacak, araştırmacılar, akademisyenler ve sektör temsilcileri arasında fikir alışverişleri gerçekleştirilecek.

Konferansın ikinci gününde Quebec Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ruxandra Mihaela Botez "Şekil Değiştiren İnsansız Hava Sistemlerinin Performans İyileştirme Yöntemleri", Koç Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Arif Karabeyoğlu " Türkiye'nin Uzaydan Beklentileri" konulu sunum yapacak.

Bunun yanında 19 farklı ülkeden 400 katılımcının iştirakiyle konferansa kabul edilen toplam 186 bildirinin sunumları 5 ayrı salonda devam edecek. Konferansla ilgili ayrıntılı bilgiye www.rast.org.tr adresinden ulaşılabilecek.

Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğünün Yenilevent Yerleşkesi'nde 7-9 Haziran'da düzenlenecek konferansın dili İngilizce olacak.