Hatay merkezli 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi!

Bugün akşam saatlerinde Hatay merkezli 3. deprem meydana geldi. Henüz ölü ve yaralı olup olmadığı bilinmiyor.

6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş ili Pazarcık ilçesinde saat 04: 17'de 7.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremden Hatay, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Malatya ve Şanlıurfa başta olmak üzere çevre iller de etkilendi.

Daha sonra gerçekleşen 100'den fazla ve 6.6'ya varan artçı depremlerin ardından 13: 24'te AFAD verilerine göre 7.6 büyüklüğünde (7.7 olarak revize etti), Kandilli Rasathanesi verilerine göre de 7.5 büyüklüğünde bir deprem daha gerçekleşti.

Hatay merkezli büyük deprem meydana geldi!

Hatay Büyükçat-Samandağ merkezli 6.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Veriler Kandilli Rasathanesi'ne aittir. Ayrıca bölgede yaşayan birçok kişi büyük çaplı bir deprem meydana geldiğini ve uzun sürdüğünü teyit etti.

6.4 büyüklüğündeki depremin ardından 5.8, 5.6, 3.2 ve 4.0 büyüklüğünde artçı depremlerin (bir kısmı henüz tarafımızca teyit edilmedi) yaşandığı söyleniyor. Ayrıca bölgede bulunan gazeteciler depremde yıkılmayan, ancak hasarlı olduğu tespit edilip boşaltılan birçok binanın çöktüğünü ve enkaz haline geldiğini belirtiyor.

Deprem raporu: Ölü, yaralı, kurtarılan, personel ve yıkılan bina sayısı [Güncel]

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