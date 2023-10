Hasta izleme girişimi Neteera ikinci yatırım turunda 6,7 milyon dolarlık ek yatırım aldı.

Temassız hasta izleme girişimi Neteera yaklaşık 6,7 milyon dolarlık ikinci B Serisi turunu başarıyla tamamlandığını duyurdu. Tur, sağlık yatırım şirketi Aescuvest ile birlikte elektronik üreticisi Hon Hai Precision Industry Co., Ltd.'nin ortağı olan Foxconn Technology Co., Ltd. (FTC) liderliğinde gerçekleşti.

İkinci turun fonları, üretimi hızlandırmak, platforma yönelik artan talebi karşılamak ve daha fazla kurulum ve dağıtım personelinin işe alınması için kullanılacak.

Şirket açıklamasına göre bu önemli adım, platformun temassız hasta izleme pazarındaki üst konumunu da sağlamlaştırmasına imkan tanıyacak. - İSTANBUL