Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercih işlemleri süresi uzatıldı - Haberler

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Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercih işlemleri süresi uzatıldı

AA - Zafer Fatih Beyaz - Teknoloji
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Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercih işlemleri süresi uzatıldı

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercih işlemleri 16 Mayıs'a uzatıldı.

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercih işlemleri 16 Mayıs'a uzatıldı.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, 18 Nisan'da başlayan ve bugün sona ereceği duyurulan 2022 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Tercih İşlemleri (2022-MSÜ) süresi, 16 Mayıs saat 23.59'da sona erecek.

AA / Zafer Fatih Beyaz - Teknoloji

Milli Savunma Üniversitesi, Astsubay, Mayıs, Milli, Teknoloji, Haberler

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