HarmonyOS ile çalışan ilk bilgisayar görüntülendi!

Çinli bir geliştirici HarmonyOS işletim sistemini başarılı bir şekilde dizüstü bilgisayar ortamına aktardı.

Huawei'nin işletim sistemi HarmonyOS; akıllı telefonlar, tabletler ve akıllı saatler tarafından kullanılıyor. Birçok tüketici cihazında gördüğümüz işletim sistemini bu sefer ise şaşırtıcı bir şekilde bilgisayarda görme fırsatı yakaladık. Çinli bir geliştirici kısa süre önce açık kaynaklı HarmonyOS işletim sistemini bir bilgisayara yüklemeyi başardı.

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HarmonyOS işletim sistemini başarılı bir şekilde bilgisayar ortamına aktarabilen Çinli bir geliştirici bilgisayarı başlatmayı da başardı. Paylaşılan videoda açık kaynaklı HarmonyOS 3.2 Beta 3 sürümünü bir dizüstü bilgisayarda açıldığını görüyoruz.

Videoya baktığımızda HarmonyOS işletim sistemi yüklü olan bilgisayarın oldukça dengeli çalıştığı ve fare ile yapılan tüm etkileşimleri desteklediği görülüyor. Dizüstü bilgisayar işlemleri gerçek zamanlı olarak gecikme olmadan mükemmel bir şekilde çalıştığını söylemek mümkün.

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Paylaşılan video HarmonyOS'un bilgisayar ortamıyla uyumluluğunun doğrulandığının bir kanıtı niteliğinde. Ancak yazılımın performans gerektiren işlemler için henüz hazır olmadığını söyleyebiliriz. Daha zor işlemlerim yapılabilmesi için ağır optimizasyon işlemlerine ihtiyaç duyuluyor.

Çinli geliştirici şua da dizüstü bilgisayarın USB, ağ bağlantı noktası, SATA bağlantı noktası, PCIE ve diğer donanım arabirimlerinin sürücü uyarlamasını tamamlamış durumda. Dizüstü bilgisayarın yerleşik klavyesi ve dokunmatik yüzeyinin sürücüsü için uyarlama çalışmaları ise devam ediyor.

HarmonyOS'un bilgisayar entegrasyon işlemleri şu anda iki farklı cihaz üzerinden devam ediyor. Bilgisayarladan ilki 8. nesil Intel i5 işlemciye sahipken diğeri ise 11. nesil Intel i3 işlemciye sahip. Her iki cihazın da X86 CPU mimarisiyle donatıldığını düşünürsek, OpenHarmony'nin bu mimariye adaptasonunun temel anlamda tamamlandığı söylenebilir.

OpenHarmony'nin Linux çekirdeğini temel aldığı tahmin ediliyor. İlerleyen günlerde optimizasyonun daha ileri seviyelere çıkması bekleniyor. Peki siz HarmonyOS'un bilgisayar ortamında çalışması hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz. İlgili videoyu ise aşağıdan izleyebilirsiniz.

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